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Смачно 24 Десерти Безе Рецепт приготування безе у духовці

Рецепт приготування безе у духовці -

2 год

4 порції

283 ккал

0 / 5
Рецепт безе у духовці: як приготувати безе в домашніх умовах

Як приготувати безе/Смачно24

Безе – це солодкі повітряні тістечка на основі збитих яєчних білків з цукровою пудрою. За цим рецептом безе виходить повітряним та красивим.

Інгредієнти

  • Цукрова пудра

    180 г

  • Яєчні білки

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Відокремте білки від жовтків. Збивайте білки міксером спершу на слабкій швидкості приблизно 30 секунд. Коли білки тільки почнуть пінитися, збільште швидкість до середнього і збивайте до утворення густої білої піни.

2

Тоді поступово та акуратно додайте цукрову пудру. Перемішайте усе ложкою. Після цього збивайте ще міксером кілька хвилин на високій швидкості. У вас повинна вийти густа піна однорідної консистенції.

3

Готову основу викладіть у кулінарний мішок.

4

Розігрійте духовку до 100 градусів. Застеліть деко пергаментним папером і витисніть на нього безе.

5

Відправте у духовку на 1-1,5 години. Час приготування залежить від розмірів безе: чим вони менші, тим швидше будуть готові.

6

Після приготування вимкніть духовку та відкрийте дверцята. Залиште безе всередині до повного охолодження на кілька годин.

Поради щодо приготування

Аби перевірити готовність основи для безе, підніміть деко догори дном: білкова маса повинна залишитися на місці.

Не відкривайте духовку під час приготування, від цього безе може потріскатися. Готове безе має легко відділятися від пергаменту.

Ще можна додати в безе: ванілін, корицю, харчові екстракти або ароматизатори (без спирту), харчові барвники, фруктовий або овочевий сік, подрібнені горіхи, какао, кокосову стружку.

Усі додаткові інгредієнти додають в білкову масу в кінці приготування.

Безе Десерти

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