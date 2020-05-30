Рецепт безе у духовці: як приготувати безе в домашніх умовах

Рецепт приготування безе у духовці -
2 год
4 порції
283 ккал
Як приготувати безе/Смачно24
Безе – це солодкі повітряні тістечка на основі збитих яєчних білків з цукровою пудрою. За цим рецептом безе виходить повітряним та красивим.
Інгредієнти
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Цукрова пудра
180 г
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Яєчні білки
3 шт.
Рецепт приготування
1
Відокремте білки від жовтків. Збивайте білки міксером спершу на слабкій швидкості приблизно 30 секунд. Коли білки тільки почнуть пінитися, збільште швидкість до середнього і збивайте до утворення густої білої піни.
2
Тоді поступово та акуратно додайте цукрову пудру. Перемішайте усе ложкою. Після цього збивайте ще міксером кілька хвилин на високій швидкості. У вас повинна вийти густа піна однорідної консистенції.
3
Готову основу викладіть у кулінарний мішок.
4
Розігрійте духовку до 100 градусів. Застеліть деко пергаментним папером і витисніть на нього безе.
5
Відправте у духовку на 1-1,5 години. Час приготування залежить від розмірів безе: чим вони менші, тим швидше будуть готові.
6
Після приготування вимкніть духовку та відкрийте дверцята. Залиште безе всередині до повного охолодження на кілька годин.
Поради щодо приготування
Аби перевірити готовність основи для безе, підніміть деко догори дном: білкова маса повинна залишитися на місці.
Не відкривайте духовку під час приготування, від цього безе може потріскатися. Готове безе має легко відділятися від пергаменту.
Ще можна додати в безе: ванілін, корицю, харчові екстракти або ароматизатори (без спирту), харчові барвники, фруктовий або овочевий сік, подрібнені горіхи, какао, кокосову стружку.
Усі додаткові інгредієнти додають в білкову масу в кінці приготування.
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