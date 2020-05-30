Рецепт безе у духовці: як приготувати безе в домашніх умовах

1

Відокремте білки від жовтків. Збивайте білки міксером спершу на слабкій швидкості приблизно 30 секунд. Коли білки тільки почнуть пінитися, збільште швидкість до середнього і збивайте до утворення густої білої піни.

2

Тоді поступово та акуратно додайте цукрову пудру. Перемішайте усе ложкою. Після цього збивайте ще міксером кілька хвилин на високій швидкості. У вас повинна вийти густа піна однорідної консистенції.

3

Готову основу викладіть у кулінарний мішок.

4

Розігрійте духовку до 100 градусів. Застеліть деко пергаментним папером і витисніть на нього безе.

5

Відправте у духовку на 1-1,5 години. Час приготування залежить від розмірів безе: чим вони менші, тим швидше будуть готові.

6

Після приготування вимкніть духовку та відкрийте дверцята. Залиште безе всередині до повного охолодження на кілька годин.