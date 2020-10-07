1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

2

У невеликій каструлі доведіть до кипіння воду, додайте вершкове масло. Як тільки суміш знову закипить – зніміть з вогню.

3

Висипте борошно в каструлю та швидко заваріть тісто. Замішувати тісто потрібно доти, доки воно не стане м’яким та без грудочок.

4

Повністю охолоджуємо тісто, перекладаємо його в кондитерський мішок з насадкою закрита зірка.

5

Вистеліть деко для випікання пергаментом, відсадіть на нього чурроси та випікайте в духовці 10-15 хвилин при температурі 190 градусів.

6

Охолоджуємо чуррос та посипаємо цукровою пудрою. Вони чудово смакують з джемом або шоколадом. Смачного!