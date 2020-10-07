Чуррос в духовці – рецепт іспанської випічки вдома -
45 хв
12 порцій
185 ккал
Як приготувати чуррос в духовці/Смачно24
Чуррос – популярна іспанська випічка, яку зазвичай готують у фритюрі. Проте, сьогодні Смачно 24 пропонує вам приготувати чуррос в духовці. Вийде менш калорійно, але на смак ще краще!
Інгредієнти
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Варення
20 г
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Вода
200 мл
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Борошно пшеничне
200 г
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Цукрова пудра
10 г
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Вершкове масло
60 г
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
2
У невеликій каструлі доведіть до кипіння воду, додайте вершкове масло. Як тільки суміш знову закипить – зніміть з вогню.
3
Висипте борошно в каструлю та швидко заваріть тісто. Замішувати тісто потрібно доти, доки воно не стане м’яким та без грудочок.
4
Повністю охолоджуємо тісто, перекладаємо його в кондитерський мішок з насадкою закрита зірка.
5
Вистеліть деко для випікання пергаментом, відсадіть на нього чурроси та випікайте в духовці 10-15 хвилин при температурі 190 градусів.
6
Охолоджуємо чуррос та посипаємо цукровою пудрою. Вони чудово смакують з джемом або шоколадом. Смачного!