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Смачно 24 Кухні світу Іспанська кухня Чуррос в духовці – рецепт іспанської випічки вдома

Чуррос в духовці – рецепт іспанської випічки вдома -

45 хв

12 порцій

185 ккал

0 / 5
Рецепт чурроса в духовці – як приготувати чуррос вдома

Як приготувати чуррос в духовці/Смачно24

Чуррос – популярна іспанська випічка, яку зазвичай готують у фритюрі. Проте, сьогодні Смачно 24 пропонує вам приготувати чуррос в духовці. Вийде менш калорійно, але на смак ще краще!

Інгредієнти

для страви

  • Варення

    20 г

  • Вода

    200 мл

  • Борошно пшеничне

    200 г

  • Цукрова пудра

    10 г

  • Вершкове масло

    60 г

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

2

У невеликій каструлі доведіть до кипіння воду, додайте вершкове масло. Як тільки суміш знову закипить – зніміть з вогню.

3

Висипте борошно в каструлю та швидко заваріть тісто. Замішувати тісто потрібно доти, доки воно не стане м’яким та без грудочок.

4

Повністю охолоджуємо тісто, перекладаємо його в кондитерський мішок з насадкою закрита зірка.

5

Вистеліть деко для випікання пергаментом, відсадіть на нього чурроси та випікайте в духовці 10-15 хвилин при температурі 190 градусів.

6

Охолоджуємо чуррос та посипаємо цукровою пудрою. Вони чудово смакують з джемом або шоколадом. Смачного!

Іспанська кухня Кухні світу Солодка випічка Десерти

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