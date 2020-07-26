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Смачно 24 Десерти Десерти без випікання Рецепт для пікніка: банани з шоколадом на грилі

Рецепт для пікніка: банани з шоколадом на грилі -

15 хв

4 порції

110 ккал

0 / 5
Банани на грилі з шоколадом і мигдалем: рецепт для пікніка

Рецепти на пікнік/Смачно24

Пікнік за містом не повинен обмежуватися тільки шашликами. Десерти на грилі ніхто не скасовував, тим паче що це дуже просто, швидко і смачно.

Інгредієнти

Для десерту

  • Банан

    4 шт.

  • Волоські горіхи

    2 для декору

  • Зефір

    2 шт.

  • Шоколад

    1 Плитка

Рецепт приготування

1

Розріжте банани посередині, щоб вийшли "човники". Начиніть банан шоколадом та зефіром.

2

Загорніть банани у фольгу та обсмажте на решітці мангалу 5 хвилин.

3

Перед подачею банани можна посипати кокосовою стружкою, горішками або корицею.

Поради щодо приготування

Їжте банани ложкою або поріжте і їжте разом зі шкіркою.

Виходить неймовірний та дуже смачний десерт, який обов’язково сподобається всім ласункам.

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