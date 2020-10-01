Рецепт домашніх галушок з сиром: покрокова інструкція

Рецепт домашніх галушок з сиром -
45 хв
2 порції
242 ккал
Як приготувати галушки з сиром/Смачно24
Справжні домашні галушки з сиром найкраще смакують з вершковим маслом та ніжною сметаною. Також до галушок можна подати варення або згущене молоко.
Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Домашній сир
300 г
-
Борошно пшеничне
100 г
-
Цукор
1 ч. л.
-
Вершкове масло
50 г
-
Сіль
0,3 ч. л.
-
Яйце
60 г
Рецепт приготування
1
Ретельно розімніть домашній сир виделкою або перекрутіть через м'ясорубку.
2
У миску з домашнім сиром додаємо яйце, борошно, сіль та цукор – перемішуємо в однорідну масу.
3
Формуємо з тіста ковбаску та нарізаємо на рівні шматочки. Відварюємо галушки у киплячій підсоленій воді близько 4-5 хвилин.
4
Змащуємо готові галушки з сиром вершковим маслом та подаємо до столу. Смачного!