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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт домашніх галушок з сиром

Рецепт домашніх галушок з сиром -

45 хв

2 порції

242 ккал

0 / 5
Рецепт домашніх галушок з сиром: покрокова інструкція

Як приготувати галушки з сиром/Смачно24

Справжні домашні галушки з сиром найкраще смакують з вершковим маслом та ніжною сметаною. Також до галушок можна подати варення або згущене молоко.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Домашній сир

    300 г

  • Борошно пшеничне

    100 г

  • Цукор

    1 ч. л.

  • Вершкове масло

    50 г

  • Сіль

    0,3 ч. л.

  • Яйце

    60 г

Рецепт приготування

1

Ретельно розімніть домашній сир виделкою або перекрутіть через м'ясорубку.

2

У миску з домашнім сиром додаємо яйце, борошно, сіль та цукор – перемішуємо в однорідну масу.

3

Формуємо з тіста ковбаску та нарізаємо на рівні шматочки. Відварюємо галушки у киплячій підсоленій воді близько 4-5 хвилин.

4

Змащуємо готові галушки з сиром вершковим маслом та подаємо до столу. Смачного!

Українська кухня Кухні світу

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