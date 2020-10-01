Рецепт домашніх галушок з сиром: покрокова інструкція

1

Ретельно розімніть домашній сир виделкою або перекрутіть через м'ясорубку.

2

У миску з домашнім сиром додаємо яйце, борошно, сіль та цукор – перемішуємо в однорідну масу.

3

Формуємо з тіста ковбаску та нарізаємо на рівні шматочки. Відварюємо галушки у киплячій підсоленій воді близько 4-5 хвилин.

4

Змащуємо готові галушки з сиром вершковим маслом та подаємо до столу. Смачного!