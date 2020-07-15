Налисники з м'ясом – рецепт млинців з курячим фаршем

Рецепт домашніх налисників з м'ясом -
45 хв
4 порції
185 ккал
Як приготувати налисники/Смачно24
Налисники – традиційна домашня страва, яка чудово смакує з грибною юшкою, борщем та м’ясним бульйоном. Налисники готують з домашнім сиром, смаженими овочами, м’ясним або рибним фаршем, з яйцем та грибами. Також налисники після загортання обсмажують на олії або в клярі з яйця. Смачно 24 підготував для вас рецепт домашніх налисників з м’ясом, які смакуватимуть всій родині!
Інгредієнти
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Олія соняшникова
2 ст. л.
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Молоко
250 мл
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Борошно пшеничне
125 г
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Цукор
за смаком
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Сіль
за смаком
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Яйце
3 шт.
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Курячий фарш
500 г
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Вершкове масло
50 г
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Часник
за смаком
Рецепт приготування
1
В глибоку миску вибийте яйця, злегка збийте їх вінчиком та додайте сіль і цукор. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси.
2
Вилийте молоко та олію до яєчної маси – перемішайте. Просійте борошно через дрібне сито та невеликими порціями всипайте до яєць. Замісіть однорідне тісто та дайте йому настоятись 15 хвилин.
3
Розігрійте сковорідку та смажте млинці по 1 хвилині з кожного боку до готовності. Щоб млинці не склеювались між собою, перемазуйте шари вершковим маслом.
4
Для приготування начинки почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. Розігрійте сковорідку, додайте масла та обсмажте цибулю до золотистого кольору.
5
Додайте до цибулі курячий фарш, посоліть та поперчіть і смажте до готовності. Вкінці приготування начинки подрібніть очищений часник та ретельно вимішайте начинку.
6
Формуємо налисники: на млинець викладіть м’ясну начинку, загорніть краї млинця і сформуйте закритий налисник. Обсмажте налисники до золотої скоринки на сковорідці та подавайте їх зі сметаною або томатним соусом. Смачного!