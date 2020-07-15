Налисники з м'ясом – рецепт млинців з курячим фаршем

1

В глибоку миску вибийте яйця, злегка збийте їх вінчиком та додайте сіль і цукор. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси.

2

Вилийте молоко та олію до яєчної маси – перемішайте. Просійте борошно через дрібне сито та невеликими порціями всипайте до яєць. Замісіть однорідне тісто та дайте йому настоятись 15 хвилин.

3

Розігрійте сковорідку та смажте млинці по 1 хвилині з кожного боку до готовності. Щоб млинці не склеювались між собою, перемазуйте шари вершковим маслом.

4

Для приготування начинки почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. Розігрійте сковорідку, додайте масла та обсмажте цибулю до золотистого кольору.

5

Додайте до цибулі курячий фарш, посоліть та поперчіть і смажте до готовності. Вкінці приготування начинки подрібніть очищений часник та ретельно вимішайте начинку.

6

Формуємо налисники: на млинець викладіть м’ясну начинку, загорніть краї млинця і сформуйте закритий налисник. Обсмажте налисники до золотої скоринки на сковорідці та подавайте їх зі сметаною або томатним соусом. Смачного!