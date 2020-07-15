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Рецепт домашніх налисників з м'ясом -

45 хв

4 порції

185 ккал

0 / 5
Налисники з м'ясом – рецепт млинців з курячим фаршем

Як приготувати налисники/Смачно24

Налисники – традиційна домашня страва, яка чудово смакує з грибною юшкою, борщем та м’ясним бульйоном. Налисники готують з домашнім сиром, смаженими овочами, м’ясним або рибним фаршем, з яйцем та грибами. Також налисники після загортання обсмажують на олії або в клярі з яйця. Смачно 24 підготував для вас рецепт домашніх налисників з м’ясом, які смакуватимуть всій родині!

Інгредієнти

для тіста

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Молоко

    250 мл

  • Борошно пшеничне

    125 г

  • Цукор

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Яйце

    3 шт.

для начинки

  • Курячий фарш

    500 г

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Вершкове масло

    50 г

  • Часник

    за смаком

Рецепт приготування

1

В глибоку миску вибийте яйця, злегка збийте їх вінчиком та додайте сіль і цукор. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси.

2

Вилийте молоко та олію до яєчної маси – перемішайте. Просійте борошно через дрібне сито та невеликими порціями всипайте до яєць. Замісіть однорідне тісто та дайте йому настоятись 15 хвилин.

3

Розігрійте сковорідку та смажте млинці по 1 хвилині з кожного боку до готовності. Щоб млинці не склеювались між собою, перемазуйте шари вершковим маслом.

4

Для приготування начинки почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. Розігрійте сковорідку, додайте масла та обсмажте цибулю до золотистого кольору. 

5

Додайте до цибулі курячий фарш, посоліть та поперчіть і смажте до готовності. Вкінці приготування начинки подрібніть очищений часник та ретельно вимішайте начинку.

6

Формуємо налисники: на млинець викладіть м’ясну начинку, загорніть краї млинця і сформуйте закритий налисник. Обсмажте налисники до золотої скоринки на сковорідці та подавайте їх зі сметаною або томатним соусом. Смачного!

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