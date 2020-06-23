Рецепт домашнього пирога з чорницею на сметані -
1 год
6 порцій
189 ккал
Як приготувати пиріг з чорницею/Смачно24
Надзвичайно смачний домашній пиріг з чорницею на сметані сподобається кожному! Рецепт швидкий та легкий у приготуванні, ви з легкістю можете готувати пиріг разом із дітьми.
Рецепт приготування пирога з чорницею: відео
Інгредієнти
-
Ванільний цукор
10 г
-
Крохмаль
2 ст. л.
-
Борошно пшеничне
300 г
-
Розпушувач
1 ч. л.
-
Цукор
7 ст. л.
-
Вершкове масло
150 г
-
Сметана
400 мл
-
Чорниця
300 г
-
Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте в мисці всі сухі інгредієнти: борошно, 4 ст. л цукру та розпушувач.
2
Додаємо до борошна вершкове масло та перетираємо його руками в однорідну крихту. Додаємо до тіста 1 яйце кімнатної температури та столову ложку сметани – замішуємо тісто.
3
Круглу форму для випікання змастіть вершковим маслом та викладіть тісто, сформуйте невеликі бортики. Форму з тістом покладіть у холодильник.
4
Для начинки змішайте сметану, решту яєць, ванільний цукор, решту звичайного цукру і половиною крохмалю – перемішайте до однорідності. Решту крохмалю посипте на вимиту та просушену чорницю.
5
Розігрійте духовку до 200 градусів, вийміть форму з тістом та запечіть 5 хвилин. Викладіть ягоди на тісто вилийте готову начинку на деко та випікайте пиріг 40-45 хвилин до готовності при 180 градусах.
6
Готовий пиріг охолодіть, перекладіть на тарілку та подавайте до столу. Смачного!