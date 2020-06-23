1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте в мисці всі сухі інгредієнти: борошно, 4 ст. л цукру та розпушувач.

2

Додаємо до борошна вершкове масло та перетираємо його руками в однорідну крихту. Додаємо до тіста 1 яйце кімнатної температури та столову ложку сметани – замішуємо тісто.

3

Круглу форму для випікання змастіть вершковим маслом та викладіть тісто, сформуйте невеликі бортики. Форму з тістом покладіть у холодильник.

4

Для начинки змішайте сметану, решту яєць, ванільний цукор, решту звичайного цукру і половиною крохмалю – перемішайте до однорідності. Решту крохмалю посипте на вимиту та просушену чорницю.

5

Розігрійте духовку до 200 градусів, вийміть форму з тістом та запечіть 5 хвилин. Викладіть ягоди на тісто вилийте готову начинку на деко та випікайте пиріг 40-45 хвилин до готовності при 180 градусах.

6

Готовий пиріг охолодіть, перекладіть на тарілку та подавайте до столу. Смачного!