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Рецепт домашнього пирога з чорницею на сметані -

1 год

6 порцій

189 ккал

0 / 5
Домашній пиріг з чорницею на сметані: рецепт з відео

Як приготувати пиріг з чорницею/Смачно24

Надзвичайно смачний домашній пиріг з чорницею на сметані сподобається кожному! Рецепт швидкий та легкий у приготуванні, ви з легкістю можете готувати пиріг разом із дітьми.

Рецепт приготування пирога з чорницею: відео

 

Інгредієнти

для пирога

  • Ванільний цукор

    10 г

  • Крохмаль

    2 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    300 г

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Цукор

    7 ст. л.

  • Вершкове масло

    150 г

  • Сметана

    400 мл

  • Чорниця

    300 г

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте в мисці всі сухі інгредієнти: борошно, 4 ст. л цукру та розпушувач.

2

Додаємо до борошна вершкове масло та перетираємо його руками в однорідну крихту. Додаємо до тіста 1 яйце кімнатної температури та столову ложку сметани – замішуємо тісто.

3

Круглу форму для випікання змастіть вершковим маслом та викладіть тісто, сформуйте невеликі бортики. Форму з тістом покладіть у холодильник.

4

Для начинки змішайте сметану, решту яєць, ванільний цукор, решту звичайного цукру і половиною крохмалю – перемішайте до однорідності. Решту крохмалю посипте на вимиту та просушену чорницю.

5

Розігрійте духовку до 200 градусів, вийміть форму з тістом та запечіть 5 хвилин. Викладіть ягоди на тісто вилийте готову начинку на деко та випікайте пиріг 40-45 хвилин до готовності при 180 градусах.

6

Готовий пиріг охолодіть, перекладіть на тарілку та подавайте до столу. Смачного!

Українська кухня Кухні світу Дитяче харчування Солодка випічка Десерти Інші

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