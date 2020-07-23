1

Ретельно помийте овочі водою, просушіть паперовим рушником. Картоплю, моркву, цибулю почистіть від лушпиння і шкірки та наріжте доволі великими шматкам.

2

Розмарин і 4 зубчики почищеного часнику дрібно поріжте ножем. Овочі, часник та розмарин викладіть у форму, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.

3

Додайте до овочів бульйон і полийте їх оливковою олією, ще раз перемішайте.

4

Деко з картоплею слід накрити фольгою та поставити готуватись у розігріту духовку при температурі 220 градусів протягом 30-40 хвилин.

5

Вийміть страву з духовки, додайте ще 2 зубчики порізаного часнику, перемішайте, скропіть оливковою олією і продовжуйте готувати у духовці протягом 10 хвилин, знявши фольгу.