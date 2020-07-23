Рецепт домашньої картоплі в духовці з розмарином -
1 год
5 порцій
205 ккал
Картопля з розмарином у духовці/ Смачно 24
Якщо ви любите картоплю, а традиційне пюре вже набридло, то як гарнір Смачно 24 пропонує картоплю, запечену у духовці з розмарином та часником. Ця страва підійде, як на щодень, так і на свято. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Картопля
1 кг
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
2 шт.
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М'ясний бульйон
4 ст. л.
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Оливкова олія
0,5 склянки
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Розмарин (свіжий)
2 гілочки
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Сіль
за смаком
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Часник
6 зубчиків
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте овочі водою, просушіть паперовим рушником. Картоплю, моркву, цибулю почистіть від лушпиння і шкірки та наріжте доволі великими шматкам.
2
Розмарин і 4 зубчики почищеного часнику дрібно поріжте ножем. Овочі, часник та розмарин викладіть у форму, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.
3
Додайте до овочів бульйон і полийте їх оливковою олією, ще раз перемішайте.
4
Деко з картоплею слід накрити фольгою та поставити готуватись у розігріту духовку при температурі 220 градусів протягом 30-40 хвилин.
5
Вийміть страву з духовки, додайте ще 2 зубчики порізаного часнику, перемішайте, скропіть оливковою олією і продовжуйте готувати у духовці протягом 10 хвилин, знявши фольгу.