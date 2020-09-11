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Смачно 24 Авторські рецепти Євген Клопотенко Рецепт гарбузового конфітюру від Євгена Клопотенко

Рецепт гарбузового конфітюру від Євгена Клопотенко -

35 хв

6 порцій

170 ккал

0 / 5

Конфітюр або джем – в перекладі з французької означає “варити у цукрі”. Конфітюр дуже нагадує варення, але на вигляд – більше на джем. Текстура у конфітюру желеподібна, часто з шматочками фруктів і ягід, або ж овочів. У Франції готують не тільки солодкі конфітюри, там дуже популярний, наприклад, конфітюр з ріпчастої цибулі. Французи подають його у ресторанах до м’яса, сиру та навіть паштетів.

Смачно 24 пропонує вам приготувати гарбузовий конфітюр з апельсином від переможця кулінарного шоу “Мастер Шеф” 5 сезону Євгена Клопотенка.

Інгредієнти

для конфітюру

  • Апельсин

    2 шт.

  • Вода

    50 мл

  • Цукор

    500 г

  • Гарбуз

    1 кг

Рецепт приготування

1

Для гарбузового конфітюру потрібно ретельно помити гарбуз, зрізати з нього шкірку та нарізати м’якоть невеликими кубиками.

2

Помийте апельсини, з одного з них зніміть цедру. Для конфітюру потрібно повністю очистити філе апельсину від шкіри та білих перетинок. Щоб залишилась тільки сама м’якоть.

3

Підготуйте для варіння конфітюру каструлю з товстим дном, викладіть в неї порізаний гарбуз. Додайте в каструлю воду, цукор і поставте на середній вогонь. Варіть конфітюр приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи його. Як тільки гарбуз стане м’яким, додайте в каструлю апельсинову цедру та філе апельсину. Протушкуйте конфітюр ще 5 хвилин і конфітюр готовий. Смачного!

Поради щодо приготування

Якщо ви плануєте законсервувати гарбузовий конфітюр, тоді простерелізуйте банки та герметично закупорте його кришками.

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