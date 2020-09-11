Конфітюр або джем – в перекладі з французької означає “варити у цукрі”. Конфітюр дуже нагадує варення, але на вигляд – більше на джем. Текстура у конфітюру желеподібна, часто з шматочками фруктів і ягід, або ж овочів. У Франції готують не тільки солодкі конфітюри, там дуже популярний, наприклад, конфітюр з ріпчастої цибулі. Французи подають його у ресторанах до м’яса, сиру та навіть паштетів.

Смачно 24 пропонує вам приготувати гарбузовий конфітюр з апельсином від переможця кулінарного шоу “Мастер Шеф” 5 сезону Євгена Клопотенка.