Рецепт гарбузового конфітюру від Євгена Клопотенко -
35 хв
6 порцій
170 ккал
Конфітюр або джем – в перекладі з французької означає “варити у цукрі”. Конфітюр дуже нагадує варення, але на вигляд – більше на джем. Текстура у конфітюру желеподібна, часто з шматочками фруктів і ягід, або ж овочів. У Франції готують не тільки солодкі конфітюри, там дуже популярний, наприклад, конфітюр з ріпчастої цибулі. Французи подають його у ресторанах до м’яса, сиру та навіть паштетів.
Смачно 24 пропонує вам приготувати гарбузовий конфітюр з апельсином від переможця кулінарного шоу “Мастер Шеф” 5 сезону Євгена Клопотенка.
Рецепт приготування
1
Для гарбузового конфітюру потрібно ретельно помити гарбуз, зрізати з нього шкірку та нарізати м’якоть невеликими кубиками.
2
Помийте апельсини, з одного з них зніміть цедру. Для конфітюру потрібно повністю очистити філе апельсину від шкіри та білих перетинок. Щоб залишилась тільки сама м’якоть.
3
Підготуйте для варіння конфітюру каструлю з товстим дном, викладіть в неї порізаний гарбуз. Додайте в каструлю воду, цукор і поставте на середній вогонь. Варіть конфітюр приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи його. Як тільки гарбуз стане м’яким, додайте в каструлю апельсинову цедру та філе апельсину. Протушкуйте конфітюр ще 5 хвилин і конфітюр готовий. Смачного!
Поради щодо приготування
Якщо ви плануєте законсервувати гарбузовий конфітюр, тоді простерелізуйте банки та герметично закупорте його кришками.