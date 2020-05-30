24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Закуски Овочеві закуски Рецепт гарніру до шашлика з цибулі та помідорів

Рецепт гарніру до шашлика з цибулі та помідорів -

30 хв

4 порції

80 ккал

0 / 5

Гарнір до шашлику/Смачно24

Цей рецепт гарніру з цибулі та помідорів в апельсиновому маринаді стане вашим фаворитом серед інших овочевих гарнірів до шашлику. Швидкий та легкий у приготуванні рецепт з покроковою інструкцією саме для вас!

Інгредієнти

для гарніру

  • Апельсиновий сік

    5 ст. л.

  • Базилік (зелень)

    за смаком

  • Червона цибуля

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Оливкова олія

    3 ст. л.

  • Помідор

    4 шт.

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Поріжте кільцями червону цибулину, покладіть її в миску з апельсиновим соком, додайте сіль та інші приправи. Залишіть на 10 хвилин.

2

Додайте базилік та оливкову олію і добре вимішайте.

3

Наріжте помідори та теж перемішайте.

4

Загорніть порційно у фольгу та запікайте на грилі 10-15 хвилин.

Другі страви Овочеві закуски Гарніри з овочів Закуски

Схожі рецепти

Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Класичний рецепт аджики на зиму

Ну хто ж не любить аджику, правда ж?! Такий пікантний і водночас ніжний смак помідорів, перцю та моркви з легенькими нотками чілі. Ммм... смакота. Заготуйте аджику на зиму разом з нами та ласуйте нею із задоволенням протягом сезону.

3 год

20 порцій

Консервація

Новини кулінарії

"Гола кухня" – про що буде нове шоу Ектора Хіменса-Браво

Ектор Хіменес-Браво

Як приготувати молоду картоплю з кропом: рецепт

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Цікаві підбірки

Рецепти смачної випічки з ревеню: смачно, як у дитинстві

Цікаві підбірки

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти

Вітамінні салати

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Рецепт приготування безе у духовці Приготуйте повітряне та смачне безе

2 год

4 порції

Безе
Рецепт полуничного варення "Шматочками" без варіння ягід Чудовий рецепт полуничного варення без використання блендера

1 год 30 хв

5 порцій

Консервація
Оладки з бананом від Лізи Глінської: рецепт без глютену Рецепт сніданку від Лізи Глінської без лактози та глютену

15 хв

2 порції

Оладки