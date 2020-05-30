1

Поріжте кільцями червону цибулину, покладіть її в миску з апельсиновим соком, додайте сіль та інші приправи. Залишіть на 10 хвилин.

2

Додайте базилік та оливкову олію і добре вимішайте.

3

Наріжте помідори та теж перемішайте.

4

Загорніть порційно у фольгу та запікайте на грилі 10-15 хвилин.