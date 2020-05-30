Рецепт гарніру до шашлика з цибулі та помідорів -
30 хв
4 порції
80 ккал
Гарнір до шашлику/Смачно24
Цей рецепт гарніру з цибулі та помідорів в апельсиновому маринаді стане вашим фаворитом серед інших овочевих гарнірів до шашлику. Швидкий та легкий у приготуванні рецепт з покроковою інструкцією саме для вас!
Інгредієнти
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Апельсиновий сік
5 ст. л.
-
Базилік (зелень)
за смаком
-
Червона цибуля
1 шт.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Оливкова олія
3 ст. л.
-
Помідор
4 шт.
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Поріжте кільцями червону цибулину, покладіть її в миску з апельсиновим соком, додайте сіль та інші приправи. Залишіть на 10 хвилин.
2
Додайте базилік та оливкову олію і добре вимішайте.
3
Наріжте помідори та теж перемішайте.
4
Загорніть порційно у фольгу та запікайте на грилі 10-15 хвилин.
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