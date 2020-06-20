Рецепт гарніру до шашлику – картопля з помідорами -
45 хв
8 порцій
68 ккал
Пряна печена картопля – це класичний гарнір для шашлику. Картопля на грилі не потребує для приготування особливих навичок у кулінарії, тому допомогти у її маринуванні та підготовці перед випіканням, може навіть малеча.
Інгредієнти
-
Зелень (улюблена)
за смаком
-
Картопля
8 шт.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Помідор
2 шт.
-
Вершки 26%
300 мл
-
Вершкове масло
50 г
-
Сіль
за смаком
-
Твердий сир
130 г
Рецепт приготування
1
Картоплю наріжте скибочками. Якщо картопля невелика – то ви можете запікати її і цілою.
2
Картоплю посоліть, поперчіть, додайте зелень та вершки, масло і добре перемішайте.
3
Загорніть кожну картоплину у фольгу та запікайте на грилі 20-30 хвилин.
4
Після цього розгорніть фольгу та викладіть до картоплі нарізані помідори та сир і запікайте ще 10 хвилин.
5
За бажанням сюди можна додати бекон.
6
Перед подачею посипте зеленню.