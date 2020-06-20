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Смачно 24 Закуски Овочеві закуски Рецепт гарніру до шашлику – картопля з помідорами

Рецепт гарніру до шашлику – картопля з помідорами -

45 хв

8 порцій

68 ккал

0 / 5

Пряна печена картопля – це класичний гарнір для шашлику. Картопля на грилі не потребує для приготування особливих навичок у кулінарії, тому допомогти у її маринуванні та підготовці перед випіканням, може навіть малеча. 

Інгредієнти

для гарніру

  • Зелень (улюблена)

    за смаком

  • Картопля

    8 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Помідор

    2 шт.

  • Вершки 26%

    300 мл

  • Вершкове масло

    50 г

  • Сіль

    за смаком

  • Твердий сир

    130 г

Рецепт приготування

1

Картоплю наріжте скибочками. Якщо картопля невелика – то ви можете запікати її і цілою.

2

Картоплю посоліть, поперчіть, додайте зелень та вершки, масло і добре перемішайте.

3

Загорніть кожну картоплину у фольгу та запікайте на грилі 20-30 хвилин.

4

Після цього розгорніть фольгу та викладіть до картоплі нарізані помідори та сир і запікайте ще 10 хвилин.

5

За бажанням сюди можна додати бекон.

6

Перед подачею посипте зеленню.

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