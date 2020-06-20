1

Картоплю наріжте скибочками. Якщо картопля невелика – то ви можете запікати її і цілою.

2

Картоплю посоліть, поперчіть, додайте зелень та вершки, масло і добре перемішайте.

3

Загорніть кожну картоплину у фольгу та запікайте на грилі 20-30 хвилин.

4

Після цього розгорніть фольгу та викладіть до картоплі нарізані помідори та сир і запікайте ще 10 хвилин.

5

За бажанням сюди можна додати бекон.

6

Перед подачею посипте зеленню.