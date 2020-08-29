Рецепт гарніру до шашлику – овочі на грилі -
1 год 10 хв
8 порцій
41 ккал
Гарнір до шашлику має підкреслювати його смак, головною вимогою є – легкість самої страви. Адже шашлик досить важка страва для шлунку, тож аби уникнути неприємностей радимо обирати в якості гарніру більше свіжих овочів та зелені. Овочі, приготовані на грилі, смачні вже самі по собі. Пропонуємо вам приготувати їх за нашим рецептом.
Інгредієнти
-
Базилік (зелень)
за смаком
-
Баклажан
3 шт.
-
Болгарський перець
2 шт.
-
Гриби
6 шт.
-
Кабачок
3 шт.
-
Лимонний сік
3 ст. л.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Оливкова олія
3 ст. л.
-
Сіль
за смаком
-
Часник
2 зубчики
Рецепт приготування
1
Баклажани наріжте кружечками, посоліть і залишіть на 15 хвилин у холодній воді, потім промийте і обсушіть. Це потрібно для того, щоб позбутися надмірної гіркоти цього овочу.
2
Кабачки, гриби та перці наріжте також кружечками.
3
Для маринаду змішайте оливкову олію, лимонний сік, базилік і подрібнений часник.
4
Залийте гриби і овочі маринадом. Залиште на одну годину для того, щоб вони добре промаринувалися.
5
Смажте овочі та гриби на грилі по 2 хвилини з кожного боку. Можна також просто нанизати їх на шампури.
6
При подачі посипати зеленню. Окремо можна подати кетчуп або соус чатні.