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Смачно 24 Другі страви Гарніри з овочів Рецепт гарніру до шашлику – овочі на грилі

Рецепт гарніру до шашлику – овочі на грилі -

1 год 10 хв

8 порцій

41 ккал

0 / 5

Гарнір до шашлику має підкреслювати його смак, головною вимогою є – легкість самої страви. Адже шашлик досить важка страва для шлунку, тож аби уникнути неприємностей радимо обирати в якості гарніру більше свіжих овочів та зелені. Овочі, приготовані на грилі, смачні вже самі по собі. Пропонуємо вам приготувати їх за нашим рецептом.

Інгредієнти

для гарніру

  • Базилік (зелень)

    за смаком

  • Баклажан

    3 шт.

  • Болгарський перець

    2 шт.

  • Гриби

    6 шт.

  • Кабачок

    3 шт.

  • Лимонний сік

    3 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Оливкова олія

    3 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    2 зубчики

Рецепт приготування

1

Баклажани наріжте кружечками, посоліть і залишіть на 15 хвилин у холодній воді, потім промийте і обсушіть. Це потрібно для того, щоб позбутися надмірної гіркоти цього овочу.

2

Кабачки, гриби та перці наріжте також кружечками.

3

Для маринаду змішайте оливкову олію, лимонний сік, базилік і подрібнений часник.

4

Залийте гриби і овочі маринадом. Залиште на одну годину для того, щоб вони добре промаринувалися.

5

Смажте овочі та гриби на грилі по 2 хвилини з кожного боку. Можна також просто нанизати їх на шампури.

6

При подачі посипати зеленню. Окремо можна подати кетчуп або соус чатні.

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