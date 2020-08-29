1

Баклажани наріжте кружечками, посоліть і залишіть на 15 хвилин у холодній воді, потім промийте і обсушіть. Це потрібно для того, щоб позбутися надмірної гіркоти цього овочу.

2

Кабачки, гриби та перці наріжте також кружечками.

3

Для маринаду змішайте оливкову олію, лимонний сік, базилік і подрібнений часник.

4

Залийте гриби і овочі маринадом. Залиште на одну годину для того, щоб вони добре промаринувалися.

5

Смажте овочі та гриби на грилі по 2 хвилини з кожного боку. Можна також просто нанизати їх на шампури.

6

При подачі посипати зеленню. Окремо можна подати кетчуп або соус чатні.