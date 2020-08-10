1

Промийте абрикоси та видаліть кісточки.

2

Рядами викладіть абрикоси ("ямочками" від кісточки вгору) в посудину у якій ви будете варити варення, пересипаючи кожен ряд цукровим піском. Залиште на ніч.

3

Поставте на вогонь та постійно помішуйте. Доведіть до кипіння та варіть на повільному вогні, знімаючи піну протягом 35 хвилин.

4

Додайте лимонну кислоту і варіть ще 5 хвилин.

5

Гаряче варення розкладіть в чисті сухі банки, закрийте кришками. Закутайте в ковдру і залишіть до повного охолодження.