Рецепт густого варення з абрикосів без кісточок -
2 год
4 порції
240 ккал
Абрикосове варення містить багато корисних вітамінів та мікроелементів, які такі корисні для організму людини. Варення з абрикосів зберігає максимум корисних властивостей фрукту – зокрема вітаміни групи В, С, Н, Е, Р, провітамін. Також в абрикосах є пектин, здатний виводити з організму токсичні продукти обміну і холестерин.
Інгредієнти
-
Абрикоси
1 кг
-
Лимонна кислота
0,5 ч. л.
-
Цукор
1 кг
Рецепт приготування
1
Промийте абрикоси та видаліть кісточки.
2
Рядами викладіть абрикоси ("ямочками" від кісточки вгору) в посудину у якій ви будете варити варення, пересипаючи кожен ряд цукровим піском. Залиште на ніч.
3
Поставте на вогонь та постійно помішуйте. Доведіть до кипіння та варіть на повільному вогні, знімаючи піну протягом 35 хвилин.
4
Додайте лимонну кислоту і варіть ще 5 хвилин.
5
Гаряче варення розкладіть в чисті сухі банки, закрийте кришками. Закутайте в ковдру і залишіть до повного охолодження.