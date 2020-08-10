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Рецепт густого варення з абрикосів без кісточок -

2 год

4 порції

240 ккал

0 / 5

Абрикосове варення містить багато корисних вітамінів та мікроелементів, які такі корисні для організму людини. Варення з абрикосів зберігає максимум корисних властивостей фрукту – зокрема вітаміни групи В, С, Н, Е, Р, провітамін. Також в абрикосах є пектин, здатний виводити з організму токсичні продукти обміну і холестерин.

Інгредієнти

Для варення

  • Абрикоси

    1 кг

  • Лимонна кислота

    0,5 ч. л.

  • Цукор

    1 кг

Рецепт приготування

1

Промийте абрикоси та видаліть кісточки.

2

Рядами викладіть абрикоси ("ямочками" від кісточки вгору) в посудину у якій ви будете варити варення, пересипаючи кожен ряд цукровим піском. Залиште на ніч.

3

Поставте на вогонь та постійно помішуйте. Доведіть до кипіння та варіть на повільному вогні, знімаючи піну протягом 35 хвилин.

4

Додайте лимонну кислоту і варіть ще 5 хвилин.

5

Гаряче варення розкладіть в чисті сухі банки, закрийте кришками. Закутайте в ковдру і залишіть до повного охолодження.

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