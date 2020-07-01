Рецепт італійського десерту Граніта з полуницею -
4 год
6 порцій
142 ккал
Як приготувати десерт Граніта/Смачно24
Граніта – десерт родом з Італії, який нагадує морозиво, але не містить молочних продуктів.
Ви з легкістю зможете приготувати полуничну граніту вдома та поласувати готовим ягідним морозивом без консервантів.
Інгредієнти
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Вода
200 мл
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Полуниця
10 шт.
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Лимонний сік
2 ст. л.
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Цукор
125 г
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо полуниці, просушуємо її на паперовому рушнику та видаляємо хвостики.
2
У чаші блендера збиваємо полуницю, цукор, воду та лимонний сік до однорідної консистенції.
3
Переливаємо полуничну суміш у чашу для морозива та збиваємо протягом 10-15 хвилин.
4
Викладіть полуничну масу у спеціальні форми для морозива та охолоджуйте в холодильнику 30 хвилин. Смачного!
Поради щодо приготування
Якщо у вас не має спеціальної машини для приготування морозива, достатньо помістити полуничну масу у харчовий контейнер та заморозити протягом 2 годин.
Перемішайте ягідну масу та знову покладіть в морозилку на 6 годин. Дістаньте граніту, зачекайте 10-15 хвилин та збийте масу виделкою.