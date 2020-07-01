Поради щодо приготування

Якщо у вас не має спеціальної машини для приготування морозива, достатньо помістити полуничну масу у харчовий контейнер та заморозити протягом 2 годин.

Перемішайте ягідну масу та знову покладіть в морозилку на 6 годин. Дістаньте граніту, зачекайте 10-15 хвилин та збийте масу виделкою.