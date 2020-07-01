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Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Рецепт італійського десерту Граніта з полуницею

Рецепт італійського десерту Граніта з полуницею -

4 год

6 порцій

142 ккал

0 / 5

Як приготувати десерт Граніта/Смачно24

Граніта – десерт родом з Італії, який нагадує морозиво, але не містить молочних продуктів.

Ви з легкістю зможете приготувати полуничну граніту вдома та поласувати готовим ягідним морозивом без консервантів.

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    200 мл

  • Полуниця

    10 шт.

  • Лимонний сік

    2 ст. л.

  • Цукор

    125 г

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо полуниці, просушуємо її на паперовому рушнику та видаляємо хвостики.

2

У чаші блендера збиваємо полуницю, цукор, воду та лимонний сік до однорідної консистенції.

3

Переливаємо полуничну суміш у чашу для морозива та збиваємо протягом 10-15 хвилин.

4

Викладіть полуничну масу у спеціальні форми для морозива та охолоджуйте в холодильнику 30 хвилин. Смачного!

Поради щодо приготування

Якщо у вас не має спеціальної машини для приготування морозива, достатньо помістити полуничну масу у харчовий контейнер та заморозити протягом 2 годин.

Перемішайте ягідну масу та знову покладіть в морозилку на 6 годин. Дістаньте граніту, зачекайте 10-15 хвилин та збийте масу виделкою.

Італійська кухня Кухні світу Морозиво Десерти

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