Рецепт качки по-пекінськи вдома: як готувати та їсти -
20 год
4 порції
160 ккал
Як приготувати качку по-пекінськи вдома/Смачно24
Класичний рецепт качки по-пекінськи готують у Китаї близько трьох днів у спеціальній грубці. Смачно 24 підготував для вас домашній рецепт качки по-пекінськи, яка буде маринуватися лише добу, а на смак нічим не відрізняється від оригіналу.
Качку нарізають перед подачею на стіл невеликими шматочками та подають разом із різноманітними соусами: соєвим соусом, гірчицею, маринованим імбиром, свіжим часником та навіть цукром.
Також не обходиться без нарізки свіжого огірка та селери. Окремо подають спеціальні млинці, у які й загортають шматочки качки, соуси та спеції.
Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Китайська суміш спецій
1 шт.
-
Бадьян
2 шт.
-
Вода
2 л
-
Корінь імбиру
10 г
-
Мед
4 ст. л.
-
Рисовий оцет
80 г
-
Соєвий соус
80 г
-
Сіль
1 ч. л.
-
Качка
2,5-3 кг
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте качку водою, просушіть паперовим рушником та залишіть на тарілці на 30 хвилин, щоб вийшла зайва вода.
2
Для маринаду налийте у велику каструлю 2 л води, мед, нарізаний корінь імбиру, китайські спеції, бадьян, рисовий оцет та соєвий соус. Доведіть маринад до кипіння, зменште вогонь та варіть 5-7 хвилин.
3
Тушку качки покладіть на решітку з піддоном або у великий таз, залийте її маринадом.
4
Посадіть качку на скляну пляшку або спеціальну підставку для птиці. Помістіть її у велику каструлю та поставте в холодильник на добу.
5
На наступний день будемо готувати качку у духовці. Розігрійте її до 200 градусів, підготуйте решітку та піддон.
6
Натріть качку сіллю та покладіть її на решітку. Випікайте птицю близько 1,5-2 годин. Щоб перевірити качку по-пекінськи на готовність – проколіть її ножем. Якщо сік прозорий – вона готова.
7
Готовій качці дайте відпочити 20-30 хвилин та подавайте до столу.
Поради щодо приготування
Рецепт качки по-пекінськи з відео: