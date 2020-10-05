Як приготувати качку по-пекінськи вдома/Смачно24

Класичний рецепт качки по-пекінськи готують у Китаї близько трьох днів у спеціальній грубці. Смачно 24 підготував для вас домашній рецепт качки по-пекінськи, яка буде маринуватися лише добу, а на смак нічим не відрізняється від оригіналу.

Качку нарізають перед подачею на стіл невеликими шматочками та подають разом із різноманітними соусами: соєвим соусом, гірчицею, маринованим імбиром, свіжим часником та навіть цукром.

Також не обходиться без нарізки свіжого огірка та селери. Окремо подають спеціальні млинці, у які й загортають шматочки качки, соуси та спеції.

Гайда готувати разом!