24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Другі страви М'ясні страви Рецепт качки по-пекінськи вдома: як готувати та їсти

Рецепт качки по-пекінськи вдома: як готувати та їсти -

20 год

4 порції

160 ккал

0 / 5

Як приготувати качку по-пекінськи вдома/Смачно24

Класичний рецепт качки по-пекінськи готують у Китаї близько трьох днів у спеціальній грубці. Смачно 24 підготував для вас домашній рецепт качки по-пекінськи, яка буде маринуватися лише добу, а на смак нічим не відрізняється від оригіналу.

Качку нарізають перед подачею на стіл невеликими шматочками та подають разом із різноманітними соусами: соєвим соусом, гірчицею, маринованим імбиром, свіжим часником та навіть цукром.

Також не обходиться без нарізки свіжого огірка та селери. Окремо подають спеціальні млинці, у які й загортають шматочки качки, соуси та спеції.

 Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Китайська суміш спецій

    1 шт.

  • Бадьян

    2 шт.

  • Вода

    2 л

  • Корінь імбиру

    10 г

  • Мед

    4 ст. л.

  • Рисовий оцет

    80 г

  • Соєвий соус

    80 г

  • Сіль

    1 ч. л.

  • Качка

    2,5-3 кг

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте качку водою, просушіть паперовим рушником та залишіть на тарілці на 30 хвилин, щоб вийшла зайва вода.

2

Для маринаду налийте у велику каструлю 2 л води, мед, нарізаний корінь імбиру, китайські спеції, бадьян, рисовий оцет та соєвий соус. Доведіть маринад до кипіння, зменште вогонь та варіть 5-7 хвилин.

3

Тушку качки покладіть на решітку з піддоном або у великий таз, залийте її маринадом.

4

Посадіть качку на скляну пляшку або спеціальну підставку для птиці. Помістіть її у велику каструлю та поставте в холодильник на добу.

5

На наступний день будемо готувати качку у духовці. Розігрійте її до 200 градусів, підготуйте решітку та піддон.

6

Натріть качку сіллю та покладіть її на решітку. Випікайте птицю близько 1,5-2 годин. Щоб перевірити качку по-пекінськи на готовність – проколіть її ножем. Якщо сік прозорий – вона готова.

7

Готовій качці дайте відпочити 20-30 хвилин та подавайте до столу.

Поради щодо приготування

Рецепт качки по-пекінськи з відео:

 

Другі страви М'ясні страви

Схожі рецепти

Пряний мармелад з гарбуза: рецепт

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Котлети з гарбуза: смачний рецепт

Корисні котлети з гарбузом, які сподобаються Вашій родині!

1 год 10 хв

3 порції

Другі страви

Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування

Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви

Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування

Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви

Новини кулінарії

Як приготувати смачну каву без турки і кавоварки вдома: рецепт

Шкільне харчування від Євгена Клопотенка: нові страви у меню

Євген Клопотенко

Відомі найкращі 15 ресторанів України 2020: повний список переможців

Шеф-кухарі

10 найпопулярніших сирів у світі

Про продукт

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Палюшки з картоплі – рецепт від бабусі Покрокове приготування домашніх картопляних палюшок за рецептом бабусі

3 год

4 порції

Українська
Як приготувати домашнє вино з білого винограду: рецепт Покрокове приготування домашнього вина

500 год

4 порції

Вина
Полтавські галушки з м'ясом та шкварками: рецепт Покрокове приготування полтавських галушок з м'ясом

3 год

6 порцій

Українська