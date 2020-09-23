Какао з молоком для дітей – рецепт в домашніх умовах

1

Молоко загрійте в невеличкій каструлі до температури 40-45 градусів.

2

Натуральний какао-порошок насипте в склянки та залийте невеликою кількістю гарячого молока. Ретельно перемішайте ложкою до однорідної консистенції, щоб не було грудочок.

3

Долийте до какао решту молока та ще раз перемішайте. Щоб підсолодити какао, додайте до нього натуральний мед. Щоб какао смакувало, краще додайте до нього кілька маршмелоу.