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Смачно 24 Авторські рецепти Ольга Франко Рецепт какао з молоком для дітей

Рецепт какао з молоком для дітей -

15 хв

2 порції

160 ккал

0 / 5
Какао з молоком для дітей – рецепт в домашніх умовах

Як приготувати домашнє какао з молоком для дитини/Смачно24

Мабуть, всі без виключення діти полюбляють солоденьке. Магазинні какао напої в гранулах містять дуже багато цукру, який надзвичайно шкідливий для дитини. Смачно 24 пропонує рецепт домашнього какао з молоком та медом для дітей. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для напою

Рецепт приготування

1

Молоко загрійте в невеличкій каструлі до температури 40-45 градусів. 

2

Натуральний какао-порошок насипте в склянки та залийте невеликою кількістю гарячого молока. Ретельно перемішайте ложкою до однорідної консистенції, щоб не було грудочок.

3

Долийте до какао решту молока та ще раз перемішайте. Щоб підсолодити какао, додайте до нього натуральний мед. Щоб какао смакувало, краще додайте до нього кілька маршмелоу.

Поради щодо приготування

Не додавайте в какао мед, якщо його температура перевищує 40 градусів. Зачекайте кілька хвилин, доки воно трішки вистигне та тоді додавайте мед.

Ольга Франко Дитяче харчування Гарячі напої Авторські рецепти Напої Інші

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