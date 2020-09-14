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Смачно 24 Кухні світу Середземноморська кухня Рецепт кальмарів в червоному вині

Рецепт кальмарів в червоному вині -

30 хв

4 порції

220 ккал

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Апетитні кальмари з беконом в червоному вині – улюблена страва італійців. Та не обов’язково жити в Італії, щоб куштувати таку витончену страву. Ви з легкістю можете приготувати кальмари в червоному вині за рецептом Смачно 24 дома.

Інгредієнти

для кальмарів

  • Бекон

    50 г

  • Кальмари

    500 г

  • Червоне сухе вино

    500 мл

  • Лаврові листки

    2 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Чебрець

    4 шт.

Рецепт приготування

1

Кальмари для цього рецепту мають бути маленькі за розміром, приблизно на долоню. Зніміть з них плівку, промийте та обсушіть.

2

Цибулю почистіть, розріжте на дві половини та наріжте на невеликі часточки.

3

Бекон потрібно нарізати маленьким кубиком.

4

Гілочки свіжого чебрецю ретельно помийте під водою та позрізайте листочки. Оскільки тільки їх ми будемо додавати у страву.

5

Обсмажуємо на олії бекон, цибулю до золотавої скоринки. Додаємо червоне сухе вино, листя чебрецю, лаврові листки, сіль та перець.

6

Додаємо до вина кальмарів та тушимо протягом 15 хвилин. Солимо та перчимо кальмари.

7

Викладаєм кальмари на тарілку, поливаєм соусом з червоного вина та подаєм зі свіжим хрустким хлібом. Смачного!

Поради щодо приготування

Щоб визначити готовність кальмарів, потрібно проколоти їх виделкою, вони повинні бути м’якими. Час приготування можна збільшити за необхідності.

Середземноморська кухня Італійська кухня Кухні світу

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