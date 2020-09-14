Рецепт кальмарів в червоному вині -
30 хв
4 порції
220 ккал
Апетитні кальмари з беконом в червоному вині – улюблена страва італійців. Та не обов’язково жити в Італії, щоб куштувати таку витончену страву. Ви з легкістю можете приготувати кальмари в червоному вині за рецептом Смачно 24 дома.
Інгредієнти
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Бекон
50 г
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Кальмари
500 г
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Червоне сухе вино
500 мл
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Лаврові листки
2 шт.
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Олія соняшникова
2 ст. л.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Сіль
за смаком
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Чебрець
4 шт.
Рецепт приготування
1
Кальмари для цього рецепту мають бути маленькі за розміром, приблизно на долоню. Зніміть з них плівку, промийте та обсушіть.
2
Цибулю почистіть, розріжте на дві половини та наріжте на невеликі часточки.
3
Бекон потрібно нарізати маленьким кубиком.
4
Гілочки свіжого чебрецю ретельно помийте під водою та позрізайте листочки. Оскільки тільки їх ми будемо додавати у страву.
5
Обсмажуємо на олії бекон, цибулю до золотавої скоринки. Додаємо червоне сухе вино, листя чебрецю, лаврові листки, сіль та перець.
6
Додаємо до вина кальмарів та тушимо протягом 15 хвилин. Солимо та перчимо кальмари.
7
Викладаєм кальмари на тарілку, поливаєм соусом з червоного вина та подаєм зі свіжим хрустким хлібом. Смачного!
Поради щодо приготування
Щоб визначити готовність кальмарів, потрібно проколоти їх виделкою, вони повинні бути м’якими. Час приготування можна збільшити за необхідності.