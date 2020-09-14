1

Кальмари для цього рецепту мають бути маленькі за розміром, приблизно на долоню. Зніміть з них плівку, промийте та обсушіть.

2

Цибулю почистіть, розріжте на дві половини та наріжте на невеликі часточки.

3

Бекон потрібно нарізати маленьким кубиком.

4

Гілочки свіжого чебрецю ретельно помийте під водою та позрізайте листочки. Оскільки тільки їх ми будемо додавати у страву.

5

Обсмажуємо на олії бекон, цибулю до золотавої скоринки. Додаємо червоне сухе вино, листя чебрецю, лаврові листки, сіль та перець.

6

Додаємо до вина кальмарів та тушимо протягом 15 хвилин. Солимо та перчимо кальмари.

7

Викладаєм кальмари на тарілку, поливаєм соусом з червоного вина та подаєм зі свіжим хрустким хлібом. Смачного!