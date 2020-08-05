Рецепт каші з гарбуза та рису в мультиварці -
1 год 30 хв
4 порції
166 ккал
Крупи містять значну частину білка і крохмалю. Багато з них, наприклад, рисова, ще й містять величезну кількість вітамінів, кислот, мінеральних речовин. Про користь гарбуза годі й казати! Тандем рису та гарбуза – найкраще рішення для будь-якого приймання їжі!
Користь і шкода
Гарбуз складається на 90% з води та містить безліч вітамінів, амінокислот, білків, вуглеводів. У гарбузі міститься такі вітаміни, як А, С, Е, D, РР, К, групи B і рідкісний вітамін Т.
Овоч збагачений такими мінералами, як фтор, магній, мідь, кальцій, цинк, марганець, фосфор, йод. Гарбуз може зберігатися при кімнатній температурі довгий час та не втрачає корисних властивостей.
Він містить у 5 разів більше каротину, ніж морква. Каротин в організмі перетворюється на вітамін А, що діє як антиоксидант. Каротин корисний для здоров’я очей та як засіб для загоєння ран, опіків і виразок.
Проте, є й протипоказання до вживання гарбуза – це важка форма цукрового діабету. Сирий сік гарбуза протипоказано пити при гастриті зі зниженою кислотністю, виразці шлунка і дванадцятипалої кишки.
Інгредієнти
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Вода
150 мл
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Молоко
300 мл
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Рис круглий
150 г
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Вершкове масло
70 г
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Сіль
1 дрібка
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Гарбуз
500 г
Рецепт приготування
1
Помийте та очистіть гарбуз від шкірки, наріжте його кубиками й викладіть в чашу мультиварки.
2
Залийте овоч водою, додайте вершкове масло і накрийте кришкою. Виставте режим "Випічка" та час 25 хвилин. За бажанням гарбуз можна перебити в блендері до однорідної консистенції, або залишити його в кубиках.
3.
Промитий рис додайте в чашу з готовим гарбузом, а також цукор та сіль. Залийте все молоком, перемішайте і встановіть режим "Молочна каша" на 30-50 хвилин.
Поради щодо приготування
Орієнтуйтесь на готовність рису. Щоб зробити смак більш насиченим, можна додати в кашу корицю чи мускатний горіх.
Як приготувати гарбузову кашу з рисом в мультиварці: рецепт з відео