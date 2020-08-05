Крупи містять значну частину білка і крохмалю. Багато з них, наприклад, рисова, ще й містять величезну кількість вітамінів, кислот, мінеральних речовин. Про користь гарбуза годі й казати! Тандем рису та гарбуза – найкраще рішення для будь-якого приймання їжі!

Користь і шкода

Гарбуз складається на 90% з води та містить безліч вітамінів, амінокислот, білків, вуглеводів. У гарбузі міститься такі вітаміни, як А, С, Е, D, РР, К, групи B і рідкісний вітамін Т.

Овоч збагачений такими мінералами, як фтор, магній, мідь, кальцій, цинк, марганець, фосфор, йод. Гарбуз може зберігатися при кімнатній температурі довгий час та не втрачає корисних властивостей.

Він містить у 5 разів більше каротину, ніж морква. Каротин в організмі перетворюється на вітамін А, що діє як антиоксидант. Каротин корисний для здоров’я очей та як засіб для загоєння ран, опіків і виразок.

Проте, є й протипоказання до вживання гарбуза – це важка форма цукрового діабету. Сирий сік гарбуза протипоказано пити при гастриті зі зниженою кислотністю, виразці шлунка і дванадцятипалої кишки.