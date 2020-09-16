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Смачно 24 Кухні світу Французька кухня Рецепт кавового макарон: вишуканий десерт

Рецепт кавового макарон: вишуканий десерт -

11 год 20 хв

10 порцій

189 ккал

0 / 5

Рецепт макарон з кавою/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт найсмачнішого французького десерту макарон з кавовим ганашем. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для ганашу

  • Кавовий екстракт

    10 г

  • Молочний шоколад

    180 г

  • Вершки 33%

    200 мл

  • Вершкове масло

    30 г

для тіста

  • Вода

    60 мл

  • Барвник порошковий водорозчинний

    за смаком

  • Мигдальне борошно

    200 г

  • Цукор

    200 г

  • Цукрова пудра

    200 г

  • Яєчний білок

    144 г

Рецепт приготування

1

Ретельно змішуємо у мисці мигдальне борошно та цукрову пудру. Висипаємо суміш на пергамент для випікання та підсушуємо у духовці розігрітій до 80 градусів 30 хвилин. Охолоджуємо борошно, просіюємо через дрібне сито та знову зважуємо борошно. Якщо ваги показують недостатню кількість борошна, його потрібно досипати.

2

Готуємо італійську меренгу з 72 г яєчного білка, 200 г цукру та 60 мл води.  А саме, у каструлі розчиняємо цукор у воді та варимо до температури 118-121 градусів. Тоненькою цівкою вливаємо сироп у яєчний білок, який вже збивається міксером або у кухонній машині в піну. Збиваємо до повного охолодження меренги.

3

Мигдалеве борошно з’єднуємо з другою частиною яєчного білка (72 г) та ретельно вимішуємо силіконовою лопаткою.

4

Додаємо коричневий барвник та вимішуємо масу. В суміш з борошна додайте італійську меренгу та вимішуйте тісто для макарон. Макаронаж (техніка вимішування тіста) дуже важлива у приготуванні десерту. Спочатку розмазуйте масу по стінках посудини кулінарним скребком, далі збирайте його зі стінок до середини. Вимішувати тісто для макарон потрібно доти, доки ви не отримаєте потрібної консистенції тіста. Готова маса на макарон повинна бути блискучою, однорідною та стікати зі скребка смугою.

5

Перекладаємо тісто на макарон в кондитерський мішок та відсаджуємо його на силіконовий килимок або пергамент. Залишаємо половинки на 20 хвилин сушитися при кімнатній температурі та відправляємо в духовку пектись. Температура випікання макарон від 130 до 150 градусів без конвекції – 9-15 хвилин. Готові печиво знімаємо з деко разом з пергаментом або килимка та охолоджуємо. Тільки тоді макарон можна знімати з килимка чи пергаменту.

6

Для кавового ганаша підігріваємо вершки у каструлі до утворення пари. Виливаємо гарячі вершки в миску з шоколадом та вершковим маслом, додаємо кавовий екстракт та перемішуємо вінчиком.

7

Перебиваємо кавовий крем блендером, накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо на 5-6 годин, щоб він загус. 

8

Готовий ганаш відсаджуємо в кондитерський мішок та за допомогою круглої насадки діаметром 9-10 мм наповнюємо половинку макарон по центру, іншою накриваємо десерт. Смачного!

Французька кухня Кухні світу Солодка випічка Десерти

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