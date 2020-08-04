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Смачно 24 Кухні світу Американська кухня Рецепт класичного лимонаду вдома

Рецепт класичного лимонаду вдома -

10 хв

4 порції

210 ккал

0 / 5

Як приготувати класичний лимонад/Смачно 24

Лимонад – найбільш освіжаючий напій із всіх можливих, адже в ньому поєднуються цитрусові та запашні пелюстки м’яти. Спробуйте і ви приготувати цей простий рецепт лимонаду вдома. Смачного!

Інгредієнти

для лимонаду

  • Вода

    1 л

  • Лимон

    2 шт.

  • Цукор

    200 г

Рецепт приготування

1

Помийте лимони, розріжте на дві половинки.

2

В блендері подрібніть лимони з водою. Додайте цукор та лід.

3

Збивайте лимонад протягом 1 хвилини.

4

Прикрасьте м’ятою, скибочками лимона та грейпфрута. 

Американська кухня Кухні світу Літні напої Напої

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