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Смачно 24 Кухні світу Французька кухня Рецепт класичного соусу Голландез

Рецепт класичного соусу Голландез -

35 хв

4 порції

432 ккал

0 / 5

Надзвичайно ніжний голландський соус, який ще називають Голландез, чудово підходить до яєць пашот, м’яса та навіть риби. Спробуйте приготувати його за нашим рецептом, та здивуйте неперевершеним смаком Голландезу своїх рідних.

Інгредієнти

для соусу

  • Біле вино

    100 мл

  • Білий винний оцет

    2 ст. л.

  • Лавровий лист

    1 шт.

  • Перець чорний горошком

    1 ст. л.

  • Цукор

    за смаком

  • Вершкове масло

    250 г

  • Сіль

    за смаком

  • Чебрець

    1 шт.

  • Естрагон

    2 шт.

  • Яєчний жовток

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Вершкове масло розтопіть на сковорідці, зніміть піну та охолодіть.

2

Вино змішайте з оцтом, спеціями і зеленню. Уваріть на половину.

3

Вибийте жовток в металеву миску. Процідіть воду з спеціями через сито та додайте до жовтка.

4

Збийте суміш блендером до утворення піни. 

5

Металеву миску з сумішшю поставте на водяну баню та активно збивайте вінчиком до утворення пишної піни.

6

Помішуючи, вливайте розтоплене масло тоненькою цівкою, додайте цукор та сіль. Смачного!

Французька кухня Кухні світу Класичні соуси Соуси

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