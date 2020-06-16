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Рецепт консервованих кабачків для закуски -

1 год

4 порції

25 ккал

0 / 5

Рецепт консервованих кабачків для закуски/Смачно24

Заготовка з кабачків на зиму слайсами – це ідеальне рішення для закуски на святковий стіл. З тоненьких кабачкових слайсів можна приготувати рулетики з сиром, фаршем або просто смажити на пательні як гарнір.

Інгредієнти

для консервації

  • Кабачок

    за смаком

  • Окріп

    за смаком

  • Оцет

    за смаком

Рецепт приготування

1

Помийте кабачки та відріжте хвостики. Банки попередньо простерилізуйте.

2

Кожен кабачок поріжте на довгі пластини. Найзручніше це робити ножем для чистки овочів.

3

Скрутіть пластинки кабачків та викладіть у банку. Можна робити у кілька шарів.

4

Розведіть оцет в окропі і залийте банки маринадом. Можна відразу залити в кожну банку по столовій ложці оцту, а потім залити окропом.

5

Попередньо прокип'ятіть кришки, а потім накрийте ними кабачки в банці.

6

Банки слід прогріти на водяній бані 7-8 хвилин.

7

Після цього банки можна закривати. Поставте банки з кабачками тепле місце, попередньо закутавши. Після повного остигання банки можна переносити в комору або погріб.

Поради щодо приготування

Щодо пропорцій – на 800 грамів окропу потрібно 4 столових ложки 9% оцту. Кабачки для цього рецепта візьміть товсті і довгі – з них крутити рулетики простіше.

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