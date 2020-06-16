Рецепт консервованих кабачків для закуски -
1 год
4 порції
25 ккал
Рецепт консервованих кабачків для закуски/Смачно24
Заготовка з кабачків на зиму слайсами – це ідеальне рішення для закуски на святковий стіл. З тоненьких кабачкових слайсів можна приготувати рулетики з сиром, фаршем або просто смажити на пательні як гарнір.
Інгредієнти
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Кабачок
за смаком
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Окріп
за смаком
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Оцет
за смаком
Рецепт приготування
1
Помийте кабачки та відріжте хвостики. Банки попередньо простерилізуйте.
2
Кожен кабачок поріжте на довгі пластини. Найзручніше це робити ножем для чистки овочів.
3
Скрутіть пластинки кабачків та викладіть у банку. Можна робити у кілька шарів.
4
Розведіть оцет в окропі і залийте банки маринадом. Можна відразу залити в кожну банку по столовій ложці оцту, а потім залити окропом.
5
Попередньо прокип'ятіть кришки, а потім накрийте ними кабачки в банці.
6
Банки слід прогріти на водяній бані 7-8 хвилин.
7
Після цього банки можна закривати. Поставте банки з кабачками тепле місце, попередньо закутавши. Після повного остигання банки можна переносити в комору або погріб.
Поради щодо приготування
Щодо пропорцій – на 800 грамів окропу потрібно 4 столових ложки 9% оцту. Кабачки для цього рецепта візьміть товсті і довгі – з них крутити рулетики простіше.