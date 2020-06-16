1

Помийте кабачки та відріжте хвостики. Банки попередньо простерилізуйте.

2

Кожен кабачок поріжте на довгі пластини. Найзручніше це робити ножем для чистки овочів.

3

Скрутіть пластинки кабачків та викладіть у банку. Можна робити у кілька шарів.

4

Розведіть оцет в окропі і залийте банки маринадом. Можна відразу залити в кожну банку по столовій ложці оцту, а потім залити окропом.

5

Попередньо прокип'ятіть кришки, а потім накрийте ними кабачки в банці.

6

Банки слід прогріти на водяній бані 7-8 хвилин.

7

Після цього банки можна закривати. Поставте банки з кабачками тепле місце, попередньо закутавши. Після повного остигання банки можна переносити в комору або погріб.