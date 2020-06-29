Кабачки в томаті на зиму: рецепт консервації кабачків

Рецепт консервованих кабачків в томаті на зиму -
1 год 20 хв
4 порції
55 ккал
Як консервувати кабачки/Смачно24
Рецепти консервації кабачків користуються великою популярністю, адже кабачки – це смачні, а головне доступні кожному овочі. Пропонуємо їх приготувати на зиму з томатами та болгарським перцем.
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Інгредієнти
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Болгарський перець
1 кг
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Кабачок
4-5 кг
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Олія соняшникова
1 склянка
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Мелений чорний перець
1 ч. л.
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Цукор
3 ст. л.
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Сіль
2 ст. л.
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Томатний сік
1 л
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Оцет 6%
100 мл
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Часник
300 г
Рецепт приготування
1
Овочі добре помийте, перець наріжте смужками, кабачки – кубиками, а часник пластинками.
2
В глибоку каструлю додайте олію, викладіть кабачки та перець і тушкуйте 15 хвилин.
3
Додайте томатний сік, оцет, сіль та цукор. Варіть на середньому вогні ще пів години.
4
Додайте спеції та часник і варіть ще 10 хвилин.
5
Викладайте кабачки з перцем в простерилізовані банки та закрийте кришками, які потрібно попередньо прокип'ятити.
6
Поставте банки з кабачками в тепле місце, попередньо закутавши. Після повного остигання банки можна переносити в комору або погріб.