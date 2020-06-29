Кабачки в томаті на зиму: рецепт консервації кабачків

1

Овочі добре помийте, перець наріжте смужками, кабачки – кубиками, а часник пластинками.

2

В глибоку каструлю додайте олію, викладіть кабачки та перець і тушкуйте 15 хвилин.

3

Додайте томатний сік, оцет, сіль та цукор. Варіть на середньому вогні ще пів години.

4

Додайте спеції та часник і варіть ще 10 хвилин.

5

Викладайте кабачки з перцем в простерилізовані банки та закрийте кришками, які потрібно попередньо прокип'ятити.

6

Поставте банки з кабачками в тепле місце, попередньо закутавши. Після повного остигання банки можна переносити в комору або погріб.