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Рецепт консервованих кабачків в томаті на зиму -

1 год 20 хв

4 порції

55 ккал

0 / 5
Кабачки в томаті на зиму: рецепт консервації кабачків

Як консервувати кабачки/Смачно24

Рецепти консервації кабачків користуються великою популярністю, адже кабачки – це смачні, а головне доступні кожному овочі. Пропонуємо їх приготувати на зиму з томатами та болгарським перцем.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для консервації

  • Болгарський перець

    1 кг

  • Кабачок

    4-5 кг

  • Олія соняшникова

    1 склянка

  • Мелений чорний перець

    1 ч. л.

  • Цукор

    3 ст. л.

  • Сіль

    2 ст. л.

  • Томатний сік

    1 л

  • Оцет 6%

    100 мл

  • Часник

    300 г

Рецепт приготування

1

Овочі добре помийте, перець наріжте смужками, кабачки – кубиками, а часник пластинками.

2

В глибоку каструлю додайте олію, викладіть кабачки та перець і тушкуйте 15 хвилин.

3

Додайте томатний сік, оцет, сіль та цукор. Варіть на середньому вогні ще пів години.

4

Додайте спеції та часник і варіть ще 10 хвилин.

5

Викладайте кабачки з перцем в простерилізовані банки та закрийте кришками, які потрібно попередньо прокип'ятити.

6

Поставте банки з кабачками в тепле місце, попередньо закутавши. Після повного остигання банки можна переносити в комору або погріб.

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