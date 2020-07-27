Огірки консервовані на зиму: рецепт хрустких огірків

Рецепт консервованих хрустких огірків на зиму -
3 год
6 порцій
85 ккал
Ну хто ж не любить похрумтіти соковитими консервованими огірочками зимою? Мабуть, усі. Цей рецепт ідеально підійде для зимової консервації. Хрумкі консервовані огірочки вдало поєднаються на вашому святковому та обідньому столі з салом на чорному хлібі, з різноманітними гарнірами та м’ясом.
Інгредієнти
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Вода
1 л
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Гвоздика
2-3 шт.
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Запашний перець горошком
8-10 шт.
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Лавровий лист
2-3 шт.
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Листки смородини
3-4 шт.
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Огірок
3 кг
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Цукор
2 ст. л.
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Кріп (суцвіття)
3-4 шт.
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Оцет 9%
1/3 ч. л.
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Часник
4 зубчики
Рецепт приготування
1
Огірки помийте, відріжте кінчики та замочіть в холодній воді на 2-3 години.
2
Листя смородини і кріп промийте та висушіть. Часник почистіть від лушпиння. У стерилізовані банки викладіть на дно листя смородини, кріп, часник, перець горошком, лавровий лист і гвоздику. Викладіть щільно огірки.
3
Воду закип'ятіть та залийте кропом банки, залиште на 20 хвилин.
4
Приготуйте розсіл – вилийте воду з банок, додайте 1 ст.л солі та 2 ст.л цукру. Доведіть до кипіння та залийте в банки. Потім додайте оцет – 1/3 ч.л на літрову банку. Закатайте залізними кришками і переверніть.
Поради щодо приготування
Оцет 9% з розрахунку 1/3 ч.л на банку.