Огірки консервовані на зиму: рецепт хрустких огірків

1

Огірки помийте, відріжте кінчики та замочіть в холодній воді на 2-3 години.

2

Листя смородини і кріп промийте та висушіть. Часник почистіть від лушпиння. У стерилізовані банки викладіть на дно листя смородини, кріп, часник, перець горошком, лавровий лист і гвоздику. Викладіть щільно огірки.

3

Воду закип'ятіть та залийте кропом банки, залиште на 20 хвилин.

4

Приготуйте розсіл – вилийте воду з банок, додайте 1 ст.л солі та 2 ст.л цукру. Доведіть до кипіння та залийте в банки. Потім додайте оцет – 1/3 ч.л на літрову банку. Закатайте залізними кришками і переверніть.