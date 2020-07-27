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Рецепт консервованих хрустких огірків на зиму -

3 год

6 порцій

85 ккал

0 / 5
Огірки консервовані на зиму: рецепт хрустких огірків

Ну хто ж не любить похрумтіти соковитими консервованими огірочками зимою? Мабуть, усі. Цей рецепт ідеально підійде для зимової консервації. Хрумкі консервовані огірочки вдало поєднаються на вашому святковому та обідньому столі з салом на чорному хлібі, з різноманітними гарнірами та м’ясом.

Інгредієнти

  • Вода

    1 л

  • Гвоздика

    2-3 шт.

  • Запашний перець горошком

    8-10 шт.

  • Лавровий лист

    2-3 шт.

  • Листки смородини

    3-4 шт.

  • Огірок

    3 кг

  • Цукор

    2 ст. л.

  • Кріп (суцвіття)

    3-4 шт.

  • Оцет 9%

    1/3 ч. л.

  • Часник

    4 зубчики

Рецепт приготування

1

Огірки помийте, відріжте кінчики та замочіть в холодній воді на 2-3 години.

2

Листя смородини і кріп промийте та висушіть. Часник почистіть від лушпиння. У стерилізовані банки викладіть на дно листя смородини, кріп, часник, перець горошком, лавровий лист і гвоздику. Викладіть щільно огірки.

3

Воду закип'ятіть та залийте кропом банки, залиште на 20 хвилин.

4

Приготуйте розсіл – вилийте воду з банок, додайте 1 ст.л солі та 2 ст.л цукру. Доведіть до кипіння та залийте в банки. Потім додайте оцет – 1/3 ч.л на літрову банку. Закатайте залізними кришками і переверніть.

Поради щодо приготування

Оцет 9% з розрахунку 1/3 ч.л на банку.

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