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Рецепт консервованих огірків з кетчупом на зиму -

3 год

1 порція

95 ккал

0 / 5
Консервовані огірки з кетчупом: рецепт огірків на зиму

Як консервувати огірки/Смачно24

Класичний набір для консервації огірків виглядає так: смородинові листя, листя хрону, парасольки кропу, перець горошком. Ми пропонуємо вам спробувати рецепт консервації огірків з кетчупом. Смачного!

Інгредієнти

  • Вода

    1 склянка

  • Кетчуп "Чилі"

    300 мл

  • Лаврові листки

    1-2 шт.

  • Огірок

    1 банка

  • Перець чорний горошком

    10 шт.

  • Цукор

    200 г

  • Сіль

    1,5 ст. л.

  • Оцет 9%

    300 мл

  • Часник

    2 зубчики

Рецепт приготування

1

Огірки помийте і обріжте кінчики. Залийте водою і залиште на 2-3 годин.

2

На дно банки викладіть часник, перець горошком і лавровий лист. За бажанням, додайте листя смородини та парасольку кропу. Щільно викладіть огірки, щоб не було великих порожнеч.

3

Воду закип'ятіть, залийте в банку з огірками. Накрийте кришкою і залиште на 10-15 хвилин. Злийте воду назад в каструлю. Додайте туди кетчуп, перемішайте і доведіть до кипіння. Залийте отриманою сумішшю огірки, закатайте залізною кришкою, переверніть і накрийте ковдрою.

Поради щодо приготування

Інгредієнти в рецепті розраховані на 1 літрову банку.

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