Консервовані огірки з кетчупом: рецепт огірків на зиму

1

Огірки помийте і обріжте кінчики. Залийте водою і залиште на 2-3 годин.

2

На дно банки викладіть часник, перець горошком і лавровий лист. За бажанням, додайте листя смородини та парасольку кропу. Щільно викладіть огірки, щоб не було великих порожнеч.

3

Воду закип'ятіть, залийте в банку з огірками. Накрийте кришкою і залиште на 10-15 хвилин. Злийте воду назад в каструлю. Додайте туди кетчуп, перемішайте і доведіть до кипіння. Залийте отриманою сумішшю огірки, закатайте залізною кришкою, переверніть і накрийте ковдрою.