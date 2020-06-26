Консервовані огірки з кетчупом: рецепт огірків на зиму

Рецепт консервованих огірків з кетчупом на зиму -
3 год
1 порція
95 ккал
Як консервувати огірки/Смачно24
Класичний набір для консервації огірків виглядає так: смородинові листя, листя хрону, парасольки кропу, перець горошком. Ми пропонуємо вам спробувати рецепт консервації огірків з кетчупом. Смачного!
Інгредієнти
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Вода
1 склянка
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Кетчуп "Чилі"
300 мл
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Лаврові листки
1-2 шт.
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Огірок
1 банка
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Перець чорний горошком
10 шт.
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Цукор
200 г
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Сіль
1,5 ст. л.
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Оцет 9%
300 мл
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Часник
2 зубчики
Рецепт приготування
1
Огірки помийте і обріжте кінчики. Залийте водою і залиште на 2-3 годин.
2
На дно банки викладіть часник, перець горошком і лавровий лист. За бажанням, додайте листя смородини та парасольку кропу. Щільно викладіть огірки, щоб не було великих порожнеч.
3
Воду закип'ятіть, залийте в банку з огірками. Накрийте кришкою і залиште на 10-15 хвилин. Злийте воду назад в каструлю. Додайте туди кетчуп, перемішайте і доведіть до кипіння. Залийте отриманою сумішшю огірки, закатайте залізною кришкою, переверніть і накрийте ковдрою.
Поради щодо приготування
Інгредієнти в рецепті розраховані на 1 літрову банку.