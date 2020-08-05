Персики половинками – рецепт консервованих персиків на зиму

1

Добре вимийте персики. Зніміть з персиків шкіру (спочатку обдайте їх окропом, а потім помістіть в холодну воду). Плоди розріжте навпіл та видаліть кісточки.

2

У банки викладіть половинки персиків – зрізами вниз, так плоди будуть краще зберігати форму.

3

Закип'ятіть воду та залийте в банки. Залиште на 15 хвилин.

4

Потім злийте воду в каструлю. Додайте цукор та лимонну кислоту. На одну літру води знадобиться 400 гр цукру, на банку 0,5 – відповідно 200 гр.

5

Доведіть сироп до кипіння та проваріть 2-3 хвилини.

6

Сиропом знову залийте банки. Закрийте банки кришками, переверніть та накрийте ковдрою до повного вистигання.

7

Після цього банки можна переносити в прохолодне і темне місце.