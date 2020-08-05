Персики половинками – рецепт консервованих персиків на зиму

Рецепт консервованих персиків половинками -
1 год
4 порції
85 ккал
Консервовані персики чудово підійдуть для декорування тортів, в кремову начинку та звичайно їх можна просто їсти зразу з банки.
Інгредієнти
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Вода
1 л
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Лимонна кислота
1/2 ч. л.
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Персики
1 кг
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Цукор
400 г
Рецепт приготування
1
Добре вимийте персики. Зніміть з персиків шкіру (спочатку обдайте їх окропом, а потім помістіть в холодну воду). Плоди розріжте навпіл та видаліть кісточки.
2
У банки викладіть половинки персиків – зрізами вниз, так плоди будуть краще зберігати форму.
3
Закип'ятіть воду та залийте в банки. Залиште на 15 хвилин.
4
Потім злийте воду в каструлю. Додайте цукор та лимонну кислоту. На одну літру води знадобиться 400 гр цукру, на банку 0,5 – відповідно 200 гр.
5
Доведіть сироп до кипіння та проваріть 2-3 хвилини.
6
Сиропом знову залийте банки. Закрийте банки кришками, переверніть та накрийте ковдрою до повного вистигання.
7
Після цього банки можна переносити в прохолодне і темне місце.
Поради щодо приготування
Перед самою консервацією потрібно простерилізувати банки та кришки. Якщо ви цього не зробили, то стерилізуйте у каструлі вже з персиками.