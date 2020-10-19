Консервовані помідори у власному соку: рецепт на зиму

1

Помідори помийте, якщо вам трапляться зіпсовані плоди – їх краще не використовувати. Потім з них потрібно зняти шкіру, для цього зробіть на кожному плоді хрестоподібний надріз та залийте кип'ятком на 1-2 хвилини. Після цього обдайте помідори холодною водою та зніміть шкірку, вона буде легко відділятися від плодів.

2

На низ банки викладіть перець, кріп та петрушку. Щільно викладіть помідори в банку. З решти плодів – потрібно зробити сік. Для цього їх можна пропустити через м'ясорубку або ж через соковидавлювач. Якщо не хочете, аби в соку було насіння, перетріть пюре ще раз через сито.

3

Викладіть томатне пюре в каструлю, доведіть до кипіння та потримайте на середньому вогні 15 хвилин. Додайте сіль та цукор, ще раз доведіть до кипіння та зніміть з вогню.

4

Залийте томатним соком помідори в банці. Потім цю банку потрібно простерилізувати. Для цього на дно каструлі з гарячою водою покладіть рушник або будь-яку тканину складену в кілька разів. Водна не повинна покривати банку, а бути на рівні "плечиків" банки. Воду доведіть до кипіння та стерилізуйте банку 20-25 хвилин. Закрутіть після цього банку, переверніть догори, накрийте ковдрою та залиште до повного вистигання.