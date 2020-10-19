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Рецепт консервованих помідорів у власному соку на зиму -

3 год

2 порції

20 ккал

0 / 5
Консервовані помідори у власному соку: рецепт на зиму

Сезон консервації помідорів триває з кінця липня по вересень, саме в цей період дозрівають смачні плоди без теплиць. Вони мають особливо пружну структуру та неперевершений смак. Купити помідори ви зможете, звісно, і взимку, але вони не зможуть змагатися із літніми плодами ні смаком, ні користю.

Інгредієнти

Для закрутки

  • Запашний перець горошком

    3 шт.

  • Петрушка (зелень)

    1 за смаком

  • Помідор сорту "Сливка"

    1,5 кг

  • Цукор з розрахунку 1 ч. ложка на 1 літр соку

    1 за смаком

  • Сіль з розрахунку 1 ст. ложка на 1 літр соку

    1 за смаком

  • Кріп (зелень)

    1 за смаком

Рецепт приготування

1

Помідори помийте, якщо вам трапляться зіпсовані плоди – їх краще не використовувати. Потім з них потрібно зняти шкіру, для цього зробіть на кожному плоді хрестоподібний надріз та залийте кип'ятком на 1-2 хвилини. Після цього обдайте помідори холодною водою та зніміть шкірку, вона буде легко відділятися від плодів.

2

На низ банки викладіть перець, кріп та петрушку. Щільно викладіть помідори в банку. З решти плодів – потрібно зробити сік. Для цього їх можна пропустити через м'ясорубку або ж через соковидавлювач. Якщо не хочете, аби в соку було насіння, перетріть пюре ще раз через сито.

3

Викладіть томатне пюре в каструлю, доведіть до кипіння та потримайте на середньому вогні 15 хвилин. Додайте сіль та цукор, ще раз доведіть до кипіння та зніміть з вогню.

4

Залийте томатним соком помідори в банці. Потім цю банку потрібно простерилізувати. Для цього на дно каструлі з гарячою водою покладіть рушник або будь-яку тканину складену в кілька разів. Водна не повинна покривати банку, а бути на рівні "плечиків" банки. Воду доведіть до кипіння та стерилізуйте банку 20-25 хвилин. Закрутіть після цього банку, переверніть догори, накрийте ковдрою та залиште до повного вистигання.

Поради щодо приготування

Для того, щоб консервовані помідори вийшли особливо смачними, перед складанням томатів в банки їх потрібно ретельно відсортувати на зелені, бурі і стиглі. А також впорядкувати за розміром на маленькі середні і великі, вимити і очистити від плодоніжки. Найкраще якщо в одну банку ви будете складати помідори лише одного сорту, однакової стиглості та приблизно однакового розміру.

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