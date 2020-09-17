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Смачно 24 Перші страви Крем-супи Рецепт крем-супу з гарбуза: ресторанний варіант

Рецепт крем-супу з гарбуза: ресторанний варіант -

45 хв

4 порції

60 ккал

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Існує безліч рецептів, як приготувати крем-суп з гарбуза, та тільки в нашому рецепті ви приготуєте його так, як подають у ресторані.

Інгредієнти

для крем-супу

  • Насіння гарбуза

    2 ст. л.

  • Курячий або овочевий бульйон

    1 л

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Мускатний горіх

    1 дрібка

  • Вершкове масло

    2 ст. л.

  • Сметана

    4 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Гарбуз

    1 кг

  • Гарбузова олія

    2 ст. л.

Рецепт приготування

1

Гарбуз помийте, почистіть від шкірки та насіння. Наріжте гарбуз на невеличкі кубики.

2

Дрібно наріжте цибулю та підсмажте її на вершковому маслі. Додайте до цибулі гарбуз та смажте його до золотистої скоринки.

3

Додайте солі, перцю та мускатного горіху. Ретельно вимішайте та зніміть з вогню.

4

Заздалегідь підготуйте курячий або овочевий бульйон та додайте до нього підсмажені овочі. Варіть їх протягом 3-х хвилин на малому вогні. Збийте гарбуз разом з бульйоном блендером до однорідної консистенції.

5

Додайте до крем-супу з гарбуза сметану та ретельно перемішайте. 

6

Насіння гарбуза підсмажте на сухій сковорідці. Додайте до супу гарбузову олію.

7

Перед вживанням крем-супу з гарбуза посипте його насінням та додайте кілька капель олії. Смачного!

Перші страви Крем-супи

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