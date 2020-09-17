Рецепт крем-супу з гарбуза: ресторанний варіант -
45 хв
4 порції
60 ккал
Існує безліч рецептів, як приготувати крем-суп з гарбуза, та тільки в нашому рецепті ви приготуєте його так, як подають у ресторані.
Інгредієнти
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Насіння гарбуза
2 ст. л.
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Курячий або овочевий бульйон
1 л
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Мускатний горіх
1 дрібка
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Вершкове масло
2 ст. л.
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Сметана
4 ст. л.
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Сіль
за смаком
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Гарбуз
1 кг
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Гарбузова олія
2 ст. л.
Рецепт приготування
1
Гарбуз помийте, почистіть від шкірки та насіння. Наріжте гарбуз на невеличкі кубики.
2
Дрібно наріжте цибулю та підсмажте її на вершковому маслі. Додайте до цибулі гарбуз та смажте його до золотистої скоринки.
3
Додайте солі, перцю та мускатного горіху. Ретельно вимішайте та зніміть з вогню.
4
Заздалегідь підготуйте курячий або овочевий бульйон та додайте до нього підсмажені овочі. Варіть їх протягом 3-х хвилин на малому вогні. Збийте гарбуз разом з бульйоном блендером до однорідної консистенції.
5
Додайте до крем-супу з гарбуза сметану та ретельно перемішайте.
6
Насіння гарбуза підсмажте на сухій сковорідці. Додайте до супу гарбузову олію.
7
Перед вживанням крем-супу з гарбуза посипте його насінням та додайте кілька капель олії. Смачного!