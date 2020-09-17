1

Гарбуз помийте, почистіть від шкірки та насіння. Наріжте гарбуз на невеличкі кубики.

2

Дрібно наріжте цибулю та підсмажте її на вершковому маслі. Додайте до цибулі гарбуз та смажте його до золотистої скоринки.

3

Додайте солі, перцю та мускатного горіху. Ретельно вимішайте та зніміть з вогню.

4

Заздалегідь підготуйте курячий або овочевий бульйон та додайте до нього підсмажені овочі. Варіть їх протягом 3-х хвилин на малому вогні. Збийте гарбуз разом з бульйоном блендером до однорідної консистенції.

5

Додайте до крем-супу з гарбуза сметану та ретельно перемішайте.

6

Насіння гарбуза підсмажте на сухій сковорідці. Додайте до супу гарбузову олію.

7

Перед вживанням крем-супу з гарбуза посипте його насінням та додайте кілька капель олії. Смачного!