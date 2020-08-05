1

Розігрійте духовку в режимі гриль.

2

Закип'ятіть воду, наріжте картоплю тонкими скибками та залийте окропом. Залиште варитися картопляні скибки під кришкою протягом 8-10 хвилин.

3

Очистіть цибулю і наріжте кружечками.

4

Обсмажте на оливковій олії цибулю разом з морською сіллю, чорним перцем і бульйонним кубиком. Якщо цибуля пригоратиме, додайте трохи води.

5

Викладіть курку на пергамент для запікання, натріть сіллю, перцем і посипте розмарином. Відбийте курячі грудки.

6

Обсмажте курку на сковорідці з одною столовою ложкою оливкової олії з кожного боку до золотистого кольору, доведіть до готовності.

7

Злийте воду з картоплі, додайте обсмажену цибулю, перемішайте і викладіть у форму для запікання.

8

Залийте вершками, присипте тертим сиром і поставте випікатись в духовку.

9

Цибулю порей поріжте вздовж, промийте і дрібно поріжте. Тушкуйте з 1 ложкою оливкової олії, постійно помішуючи.

10

Поріжте бекон і додайте до курки, злегка обсмажте.

11

Додайте шпинат і горошок до цибулі порей і тушкуйте, поки горошок не стане м'яким.

12

Викладіть курку на овочі та подавайте з картопляною запіканкою.