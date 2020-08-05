Рецепт курячої грудки з тушкованими овочами і картоплею -
1 год
4 порції
350 ккал
Обідня ситна страва з смаженої курочки з овочами та картопляною запіканкою – це чудовий вибір для смачного столу. Рецепт курячої грудки з тушкованими овочами і картопляною запіканкою, який ми пропонуємо вам приготувати, також підійде і для родинних святкувань та застіль. Курка ідеально підходить для такого гарніру, як картопля. А якщо це ще й пряна запіканка з ніжними вершками, що додають їй ніжну структуру та аромат – смак буде неперевершений!
Інгредієнти
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Базилік (зелень)
0,5 пучок
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Бекон
2 скибочки
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Горох (заморожений)
200 г
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Картопля
800 г
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Курячі грудки
600 г
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Курячий бульйонний кубик
1 шт.
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Цибуля порей
200 г
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Цибуля ріпчаста
3 шт.
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Оливкова олія
1 для смаження
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Розмарин (свіжий)
1 пучок
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Вершки
100 мл
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Сир Пармезан
30 г
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Шпинат
200 г
Рецепт приготування
1
Розігрійте духовку в режимі гриль.
2
Закип'ятіть воду, наріжте картоплю тонкими скибками та залийте окропом. Залиште варитися картопляні скибки під кришкою протягом 8-10 хвилин.
3
Очистіть цибулю і наріжте кружечками.
4
Обсмажте на оливковій олії цибулю разом з морською сіллю, чорним перцем і бульйонним кубиком. Якщо цибуля пригоратиме, додайте трохи води.
5
Викладіть курку на пергамент для запікання, натріть сіллю, перцем і посипте розмарином. Відбийте курячі грудки.
6
Обсмажте курку на сковорідці з одною столовою ложкою оливкової олії з кожного боку до золотистого кольору, доведіть до готовності.
7
Злийте воду з картоплі, додайте обсмажену цибулю, перемішайте і викладіть у форму для запікання.
8
Залийте вершками, присипте тертим сиром і поставте випікатись в духовку.
9
Цибулю порей поріжте вздовж, промийте і дрібно поріжте. Тушкуйте з 1 ложкою оливкової олії, постійно помішуючи.
10
Поріжте бекон і додайте до курки, злегка обсмажте.
11
Додайте шпинат і горошок до цибулі порей і тушкуйте, поки горошок не стане м'яким.
12
Викладіть курку на овочі та подавайте з картопляною запіканкою.