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Смачно 24 Другі страви Гарніри з овочів Рецепт курячої грудки з тушкованими овочами і картоплею

Рецепт курячої грудки з тушкованими овочами і картоплею -

1 год

4 порції

350 ккал

0 / 5

Обідня ситна страва з смаженої курочки з овочами та картопляною запіканкою – це чудовий вибір для смачного столу. Рецепт курячої грудки з тушкованими овочами і картопляною запіканкою, який ми пропонуємо вам приготувати, також підійде і для родинних святкувань та застіль. Курка ідеально підходить для такого гарніру, як картопля. А якщо це ще й пряна запіканка з ніжними вершками, що додають їй ніжну структуру та аромат – смак буде неперевершений!

Інгредієнти

Для страви

  • Базилік (зелень)

    0,5 пучок

  • Бекон

    2 скибочки

  • Горох (заморожений)

    200 г

  • Картопля

    800 г

  • Курячі грудки

    600 г

  • Курячий бульйонний кубик

    1 шт.

  • Цибуля порей

    200 г

  • Цибуля ріпчаста

    3 шт.

  • Оливкова олія

    1 для смаження

  • Розмарин (свіжий)

    1 пучок

  • Вершки

    100 мл

  • Сир Пармезан

    30 г

  • Шпинат

    200 г

Рецепт приготування

1

Розігрійте духовку в режимі гриль.

2

Закип'ятіть воду, наріжте картоплю тонкими скибками та залийте окропом. Залиште варитися картопляні скибки під кришкою протягом 8-10 хвилин.

3

Очистіть цибулю і наріжте кружечками.

4

Обсмажте на оливковій олії цибулю разом з морською сіллю, чорним перцем і бульйонним кубиком. Якщо цибуля пригоратиме, додайте трохи води.

5

Викладіть курку на пергамент для запікання, натріть сіллю, перцем і посипте розмарином. Відбийте курячі грудки.

6

Обсмажте курку на сковорідці з одною столовою ложкою оливкової олії з кожного боку до золотистого кольору, доведіть до готовності.

7

Злийте воду з картоплі, додайте обсмажену цибулю, перемішайте і викладіть у форму для запікання.

8

Залийте вершками, присипте тертим сиром і поставте випікатись в духовку.

9

Цибулю порей поріжте вздовж, промийте і дрібно поріжте. Тушкуйте з 1 ложкою оливкової олії, постійно помішуючи.

10

Поріжте бекон і додайте до курки, злегка обсмажте.

11

Додайте шпинат і горошок до цибулі порей і тушкуйте, поки горошок не стане м'яким.

12

Викладіть курку на овочі та подавайте з картопляною запіканкою.

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