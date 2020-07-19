24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт лінивих вареників з сиром від Лізи Глінської

Рецепт лінивих вареників з сиром від Лізи Глінської -

30 хв

4 порції

190 ккал

0 / 5

Як приготувати ліниві вареники з сиром/Смачно24

Рецепт лінивих вареників від переможниці 2 сезону кулінарного проєкту “Мастер Шеф” Єлизавети Глінської здивує вас своєю простотою та відмінним смаком. Ліниві вареники дуже швидкі у приготуванні та складаються з простих інгредієнтів: домашній сир, манка, йогурт, яйце, цукор. 

Ви можете нашвидкуруч приготувати їх на сніданок. Додайте до них свіжі або заморожені ягоди, та у вас на столі вже готовий солодкий смаколик. Гайда готувати зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Ваніль

    за смаком

  • Домашній сир

    300 г

  • Йогурт

    50 мл

  • Манна крупа

    50 г

  • Борошно пшеничне

    1 ст. л.

  • Цукор

    10 г

  • Сіль

    дрібка

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Перетріть домашній сир через дрібне сито. Для лінивих вареників краще обрати домашній сир з 5% жирності.

2

Помийте яйце та вибийте його до сиру. Просійте борошно на дрібному ситі та додайте до домашнього сиру та яйця. Посоліть та вимішайте ложкою до однорідної маси.

3

Сформуйте з сирного тіста невеликі за розміром кульки і обваляйте їх в манній крупі. В процесі варки манка набухне та додасть лінивим вареникам з сиром особливої ніжності.

4

Наберіть чистої води в каструлю, доведіть її до кипіння та варіть ліниві вареники 3-4 хвилини.

5

Готові ліниві вареники посипте цукром, полийте йогуртом та за бажанням додайте ягід або фруктів. Смачного!

Українська кухня Кухні світу Корисні десерти Ліза Глінська Авторські рецепти Десерти

Схожі рецепти

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Дієтичні сирники: смачний рецепт

Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт

Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Що таке сир тофу: шкода і користь

Про продукт

Прості салати з зеленої цибулі: недорогі рецепти

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Цікаві підбірки

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Вітамінний салат з свіжої руколи та буряка: рецепт Покрокове приготування салату з руколи та буряка

45 хв

2 порції

Корисні перекуси
Рецепт смачних домашніх вареників з вишнею Покрокове приготування вареників з вишнею

2 год 25 хв

4 порції

Українська
Оладки з бананом від Лізи Глінської: рецепт без глютену Рецепт сніданку від Лізи Глінської без лактози та глютену

15 хв

2 порції

Без глютену