Рецепт лінивих вареників з сиром від Лізи Глінської -
30 хв
4 порції
190 ккал
Як приготувати ліниві вареники з сиром/Смачно24
Рецепт лінивих вареників від переможниці 2 сезону кулінарного проєкту “Мастер Шеф” Єлизавети Глінської здивує вас своєю простотою та відмінним смаком. Ліниві вареники дуже швидкі у приготуванні та складаються з простих інгредієнтів: домашній сир, манка, йогурт, яйце, цукор.
Ви можете нашвидкуруч приготувати їх на сніданок. Додайте до них свіжі або заморожені ягоди, та у вас на столі вже готовий солодкий смаколик. Гайда готувати зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Ваніль
за смаком
-
Домашній сир
300 г
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Йогурт
50 мл
-
Манна крупа
50 г
-
Борошно пшеничне
1 ст. л.
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Цукор
10 г
-
Сіль
дрібка
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Перетріть домашній сир через дрібне сито. Для лінивих вареників краще обрати домашній сир з 5% жирності.
2
Помийте яйце та вибийте його до сиру. Просійте борошно на дрібному ситі та додайте до домашнього сиру та яйця. Посоліть та вимішайте ложкою до однорідної маси.
3
Сформуйте з сирного тіста невеликі за розміром кульки і обваляйте їх в манній крупі. В процесі варки манка набухне та додасть лінивим вареникам з сиром особливої ніжності.
4
Наберіть чистої води в каструлю, доведіть її до кипіння та варіть ліниві вареники 3-4 хвилини.
5
Готові ліниві вареники посипте цукром, полийте йогуртом та за бажанням додайте ягід або фруктів. Смачного!