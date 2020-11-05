Гливи на зиму з болгарським перцем – рецепт маринованих глив

1

Ретельно помийте гриби, засипте їх в каструлю з киплячою водою та проваріть кілька хвилин. Викладіть гливи на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву вологу.

2

Цибулю та болгарський перець наріжте півкільцями, часник дрібними шматочками.

3

На дно стерилізованої банки викладіть гриби та перець, зверху часник та цибулю.

4

Для маринаду додайте спецій, чорний перець горошком та оцет, залийте водою й закип’ятіть. Готовим маринадом залийте банку з грибами та простерилізуйте її 3- хвилин в киплячій воді.

5

Закрийте банку кришкою, переверніть закрутку верх дном та накрийте теплим рушником до повного охолодження. Готову закрутку з глив зберігайте в темному і прохолодному місці. Смачного!