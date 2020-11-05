Гливи на зиму з болгарським перцем – рецепт маринованих глив

Мариновані гливи з болгарським перцем – рецепт -
3 год
1 порція
142 ккал
Рецепт маринованих глив на зиму з болгарським перцем/Смачно24
Гливи надзвичайно смачно поєднуються з цибулею та болгарським перцем, що робить смак страв ще більш довершеним. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Болгарський перець
2 шт.
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Гливи
500 г
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Цибуля ріпчаста
за смаком
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Перець чорний горошком
за смаком
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Сіль
1 ст. л.
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Оцет 9%
2 ст. л.
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Часник
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте гриби, засипте їх в каструлю з киплячою водою та проваріть кілька хвилин. Викладіть гливи на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву вологу.
2
Цибулю та болгарський перець наріжте півкільцями, часник дрібними шматочками.
3
На дно стерилізованої банки викладіть гриби та перець, зверху часник та цибулю.
4
Для маринаду додайте спецій, чорний перець горошком та оцет, залийте водою й закип’ятіть. Готовим маринадом залийте банку з грибами та простерилізуйте її 3- хвилин в киплячій воді.
5
Закрийте банку кришкою, переверніть закрутку верх дном та накрийте теплим рушником до повного охолодження. Готову закрутку з глив зберігайте в темному і прохолодному місці. Смачного!