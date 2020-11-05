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Мариновані гливи з болгарським перцем – рецепт -

3 год

1 порція

142 ккал

0 / 5
Гливи на зиму з болгарським перцем – рецепт маринованих глив

Рецепт маринованих глив на зиму з болгарським перцем/Смачно24

Гливи надзвичайно смачно поєднуються з цибулею та болгарським перцем, що робить смак страв ще більш довершеним. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Болгарський перець

    2 шт.

  • Гливи

    500 г

  • Цибуля ріпчаста

    за смаком

  • Перець чорний горошком

    за смаком

  • Сіль

    1 ст. л.

  • Оцет 9%

    2 ст. л.

  • Часник

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте гриби, засипте їх в каструлю з киплячою водою та проваріть кілька хвилин. Викладіть гливи на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву вологу.

2

Цибулю та болгарський перець наріжте півкільцями, часник дрібними шматочками.

3

На дно стерилізованої банки викладіть гриби та перець, зверху часник та цибулю.

4

Для маринаду додайте спецій, чорний перець горошком та оцет, залийте водою й закип’ятіть. Готовим маринадом залийте банку з грибами та простерилізуйте її 3- хвилин в киплячій воді.

5

Закрийте банку кришкою, переверніть закрутку верх дном та накрийте теплим рушником до повного охолодження. Готову закрутку з глив зберігайте в темному і прохолодному місці. Смачного!

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