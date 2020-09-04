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Рецепт маринованих кавунів в 3 літрових банках на зиму -

45 хв

1 порція

198 ккал

0 / 5
Рецепт маринованих кавунів в 3 літрових банках на зиму

Як приготувати маринований кавун/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас легкий рецепт приготування маринованого кавуна на зиму. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Кавун

    2 кг

  • Перець чорний горошком

    6 шт.

  • Цукор

    30 г

  • Сіль

    15 г

  • Оцет

    90 мл

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте кавун водою, розріжте навпіл та наріжте його на шматочки.

2

У чисті банки викладіть шматочки кавуна, залийте окропом та накрийте кришкою. Залишіть кавун настоятись в банці близько 15 хвилин.

3

Злийте воду в каструлю, доведіть до кипіння.

4

В банки з кавуном насипте солі, цукру, перцю горошком та влийте оцет. Залийте банки з заготовками окропом та щільно закрийте кришками.

5

Струсніть банки, щоб всі інгредієнти змішалися, переверніть дном до гори та вкрийте теплими рушниками. Залишіть консервацію на одну добу, далі переверніть банки з кавуном та зберігайте їх у темному та прохолодному приміщені.

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