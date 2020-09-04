Рецепт маринованих кавунів в 3 літрових банках на зиму -
45 хв
1 порція
198 ккал
Як приготувати маринований кавун/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас легкий рецепт приготування маринованого кавуна на зиму. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Кавун
2 кг
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Перець чорний горошком
6 шт.
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Цукор
30 г
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Сіль
15 г
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Оцет
90 мл
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте кавун водою, розріжте навпіл та наріжте його на шматочки.
2
У чисті банки викладіть шматочки кавуна, залийте окропом та накрийте кришкою. Залишіть кавун настоятись в банці близько 15 хвилин.
3
Злийте воду в каструлю, доведіть до кипіння.
4
В банки з кавуном насипте солі, цукру, перцю горошком та влийте оцет. Залийте банки з заготовками окропом та щільно закрийте кришками.
5
Струсніть банки, щоб всі інгредієнти змішалися, переверніть дном до гори та вкрийте теплими рушниками. Залишіть консервацію на одну добу, далі переверніть банки з кавуном та зберігайте їх у темному та прохолодному приміщені.