1

Ретельно миємо огірки, заливаємо водою та залишаємо на 3-4 години у великій каструлі або мисці. За цей час потрібно змінити воду 2-3 рази.

2

Стерилізуємо банку та кришку для консервації огірків.

3

Викладіть на дно банки спеції, далі щільно викладіть огірки та покладіть парасольку кропу.

4

У каструлі закип’ятіть воду з цукром та сіллю. Зніміть з вогню та влийте оцет. Одразу залийте маринадом огірки та перекладіть банку з огірками у киплячу каструлю з водою. На дно каструлі покладіть рушник, що саме на нього поставити банку.

5

Накриваємо банку з огірками кришкою та даємо їй трохи покипіти 5-8 хвилин. Виймаємо банку з огірками та закриваємо ключем для консервації. Перевертаємо банку, накриваємо рушником до повного охолодження.

6

Через 5 днів огірки будуть готові до споживання. Смачного!