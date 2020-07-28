Як приготувати мариновані огірки на літрову банку: рецепт -
8 год
1 порція
85 ккал
Рецепт маринованих огірків на літрову банку/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас смачний рецепт консервування огірків, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
Завжди зберігайте мариновані огірки в темному місці, краще коморі.
Інгредієнти
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Вода
500 мл
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Гвоздика
1 шт.
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Запашний перець горошком
5 шт.
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Лавровий лист
1 шт.
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Огірок
650 г
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Цукор
2 ст. л.
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Сіль
1 ст. л.
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Кріп (суцвіття)
1 шт.
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Оцет 9%
4 ст. л.
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Часник
2-3 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо огірки, заливаємо водою та залишаємо на 3-4 години у великій каструлі або мисці. За цей час потрібно змінити воду 2-3 рази.
2
Стерилізуємо банку та кришку для консервації огірків.
3
Викладіть на дно банки спеції, далі щільно викладіть огірки та покладіть парасольку кропу.
4
У каструлі закип’ятіть воду з цукром та сіллю. Зніміть з вогню та влийте оцет. Одразу залийте маринадом огірки та перекладіть банку з огірками у киплячу каструлю з водою. На дно каструлі покладіть рушник, що саме на нього поставити банку.
5
Накриваємо банку з огірками кришкою та даємо їй трохи покипіти 5-8 хвилин. Виймаємо банку з огірками та закриваємо ключем для консервації. Перевертаємо банку, накриваємо рушником до повного охолодження.
6
Через 5 днів огірки будуть готові до споживання. Смачного!