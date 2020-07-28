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Як приготувати мариновані огірки на літрову банку: рецепт -

8 год

1 порція

85 ккал

0 / 5
Мариновані огірки на літрову банку: рецепт на зиму

Рецепт маринованих огірків на літрову банку/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас смачний рецепт консервування огірків, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Завжди зберігайте мариновані огірки в темному місці, краще коморі. 

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    500 мл

  • Гвоздика

    1 шт.

  • Запашний перець горошком

    5 шт.

  • Лавровий лист

    1 шт.

  • Огірок

    650 г

  • Цукор

    2 ст. л.

  • Сіль

    1 ст. л.

  • Кріп (суцвіття)

    1 шт.

  • Оцет 9%

    4 ст. л.

  • Часник

    2-3 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо огірки, заливаємо водою та залишаємо на 3-4 години у великій каструлі або мисці. За цей час потрібно змінити воду 2-3 рази.

2

Стерилізуємо банку та кришку для консервації огірків. 

3

Викладіть на дно банки спеції, далі щільно викладіть огірки та покладіть парасольку кропу.

4

У каструлі закип’ятіть воду з цукром та сіллю. Зніміть з вогню та влийте оцет. Одразу залийте маринадом огірки та перекладіть банку з огірками у киплячу каструлю з водою. На дно каструлі покладіть рушник, що саме на нього поставити банку.

5

Накриваємо банку з огірками кришкою та даємо їй трохи покипіти 5-8 хвилин. Виймаємо банку з огірками та закриваємо ключем для консервації. Перевертаємо банку, накриваємо рушником до повного охолодження.

6

Через 5 днів огірки будуть готові до споживання. Смачного!

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