Рецепт млинців на молоці -
30 хв
4 порції
382 ккал
Скільки би не існувало рецептів млинців, незмінними інгредієнтами залишаються молоко, цукор, сіль, яйця, олія. Борошно для їх приготування може бути різне, такою ж різноманітною може бути і начинка до них. Комусь подобаються солодкі млинці з фруктами, сиром, згущеним молоком чи варенням, а хтось полюбляє солоні млинці з грибами чи м'ясом. Кожна з цих начинок здатна перетворити звичайні млинці на витвір кулінарного мистецтва!
Тонкощі приготування млинців:
1. Для приготування млинців найкраще підійде пшеничне борошно. Але також можна використовувати гречане чи вівсяне борошно.
2. Грудочок в тісті можна позбутися двома способами. Перший: додавайте борошно маленькими порціями та добре вимішуйте. Другий: додайте одразу всю порцію борошна та замішайте густе тісто, а потім додавайте молоко, щоб досягти потрібно консистенції.
3. Для того, щоб млинці вийшли дуже ніжними, борошно слід просіяти 2-3 рази.
4. Тонкі млинці можна зробити на воді, а от на молоці ви отримаєте більш ніжні та запашні млинці.
5. Найкраще для смаження використовувати спеціальну сковорідку, якщо такої немає – візьміть з антипригарним покриттям.
Інгредієнти
-
Олія соняшникова
1 ст. л.
-
Молоко
300 мл
-
Борошно пшеничне
250 г
-
Цукор
2 ст. л.
-
Сіль
1 дрібка
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Збийте яйця в пишну піну. Краще це робити за допомогою міксера. Додайте до яєць цукор, сіль та олію і знову збийте.
2
Молоко підігрійте, але не доводьте до кипіння. Тепле молоко змішайте з яйцями та цукром.
3
Додавайте малими порціями борошно та постійно перемішуйте до того часу, поки не зникнуть всі "грудочки".
4
Тісто має бути в міру рідким і нагадувати рідку сметану. Виливайте на сковорідку без олії та смажте з обох боків до рум'яного кольору.
Поради щодо приготування
Для приготування солоних млинців, не слід додавати до тіста цукор.