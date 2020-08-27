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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт млинців на молоці

Рецепт млинців на молоці -

30 хв

4 порції

382 ккал

0 / 5

Скільки би не існувало рецептів млинців, незмінними інгредієнтами залишаються молоко, цукор, сіль, яйця, олія. Борошно для їх приготування може бути різне, такою ж різноманітною може бути і начинка до них. Комусь подобаються солодкі млинці з фруктами, сиром, згущеним молоком чи варенням, а хтось полюбляє солоні млинці з грибами чи м'ясом. Кожна з цих начинок здатна перетворити звичайні млинці на витвір кулінарного мистецтва!

Тонкощі приготування млинців:

1. Для приготування млинців найкраще підійде пшеничне борошно. Але також можна використовувати гречане чи вівсяне борошно.

2. Грудочок в тісті можна позбутися двома способами. Перший: додавайте борошно маленькими порціями та добре вимішуйте. Другий: додайте одразу всю порцію борошна та замішайте густе тісто, а потім додавайте молоко, щоб досягти потрібно консистенції.

3. Для того, щоб млинці вийшли дуже ніжними, борошно слід просіяти 2-3 рази.

4. Тонкі млинці можна зробити на воді, а от на молоці ви отримаєте більш ніжні та запашні млинці.

5. Найкраще для смаження використовувати спеціальну сковорідку, якщо такої немає – візьміть з антипригарним покриттям.

Інгредієнти

для млинців на молоці

  • Олія соняшникова

    1 ст. л.

  • Молоко

    300 мл

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Цукор

    2 ст. л.

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Збийте яйця в пишну піну. Краще це робити за допомогою міксера. Додайте до яєць цукор, сіль та олію і знову збийте.

2

 Молоко підігрійте, але не доводьте до кипіння. Тепле молоко змішайте з яйцями та цукром.

3

Додавайте малими порціями борошно та постійно перемішуйте до того часу, поки не зникнуть всі "грудочки".

4

Тісто має бути в міру рідким і нагадувати рідку сметану. Виливайте на сковорідку без олії та смажте з обох боків до рум'яного кольору. 

Поради щодо приготування

Для приготування солоних млинців, не слід додавати до тіста цукор.

Українська кухня Кухні світу Млинці Десерти

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