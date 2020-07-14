Млинці на воді – рецепт без дріжджів – як приготувати тонкі

Простий рецепт млинців на воді без дріжджів і соди -
45 хв
4 порції
136 ккал
Рецепт тонких млинців на воді без дріжджів/Смачно24
Млинці на воді швидко готуються, тісто виходить легким, а готова страва – ніжною та смачною. Приготуйте млинці на воді без дріжджів та соди разом із Смачно 24.
Начинкою для солодких млинців може бути шоколадна або арахісова паста, сирна начинка з родзинками та цукатами. Якщо ж в обрали солену начинку для млинців, тоді приготуйте м’ясну або грибну засмажку, домашній сир з сметаною або кропом і часничком.
Інгредієнти
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Вода
500 мл
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Олія соняшникова
3 ст. л.
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Борошно пшеничне
2 склянки
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Цукор
за смаком
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Сіль
за смаком
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Яйце
2-3 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не утворювались грудочки при замішуванні тіста на млинці.
2
Вибийте яйця в глибоку миску, легенько розмішайте їх виделкою. Додайте до яєць сіль і соняшникову олію, збийте все вінчиком. Поступово всипайте просіяне борошно до яєчної маси та замішуйте густе тісто. Підігрійте воду до кімнатної температури. Тоненькою цівкою вливайте воду в миску та продовжуйте замішувати тісто вінчиком.
3
Дайте тісту настоятись 20-30 хвилин, ще раз перемішайте вінчиком та переходьте до смаження млинців. Розігрійте сковорідку для млинців та смажте їх на маленькому вогні 2-3 хвилини з кожного боку. Перевертати млинці потрібно, як тільки краї тіста почнуть рум’янитись. Смачного!