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Смачно 24 Десерти Млинці Простий рецепт млинців на воді без дріжджів і соди

Простий рецепт млинців на воді без дріжджів і соди -

45 хв

4 порції

136 ккал

0 / 5
Млинці на воді – рецепт без дріжджів – як приготувати тонкі

Рецепт тонких млинців на воді без дріжджів/Смачно24

Млинці на воді швидко готуються, тісто виходить легким, а готова страва – ніжною та смачною. Приготуйте млинці на воді без дріжджів та соди разом із Смачно 24.
Начинкою для солодких млинців може бути шоколадна або арахісова паста, сирна начинка з родзинками та цукатами. Якщо ж в обрали солену начинку для млинців, тоді приготуйте м’ясну або грибну засмажку, домашній сир з сметаною або кропом і часничком.

Інгредієнти

для млинців

  • Вода

    500 мл

  • Олія соняшникова

    3 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    2 склянки

  • Цукор

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Яйце

    2-3 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не утворювались грудочки при замішуванні тіста на млинці.

2

Вибийте яйця в глибоку миску, легенько розмішайте їх виделкою. Додайте до яєць сіль і соняшникову олію, збийте все вінчиком. Поступово всипайте просіяне борошно до яєчної маси та замішуйте густе тісто. Підігрійте воду до кімнатної температури. Тоненькою цівкою вливайте воду в миску та продовжуйте замішувати тісто вінчиком. 

3

Дайте тісту настоятись 20-30 хвилин, ще раз перемішайте вінчиком та переходьте до смаження млинців. Розігрійте сковорідку для млинців та смажте їх на маленькому вогні 2-3 хвилини з кожного боку. Перевертати млинці потрібно, як тільки краї тіста почнуть рум’янитись. Смачного!

Млинці Десерти

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