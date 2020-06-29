Зауважимо, що для салатів на пікнік варто відмовитись від жирних соусів, краще приправити їх оливковою олією, лимонним соком чи бальзамічним оцтом. Кислувата заправка в салаті розбудить ваш апетит, а овочі допоможуть уникнути переїдання. Пропонуємо віддати перевагу саме апельсиновому салату з оливками. Так, на перший погляд, апельсини та оливки – це непоєднувані продукти, проте поєднання солодко-кислого фрукту із гостренькими оливками приємно вас здивує.