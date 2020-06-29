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Рецепт на пікнік: смачний апельсиновий салат з оливками -

20 хв

2 порції

170 ккал

0 / 5
Апельсиновий салат з оливками: рецепт на пікнік

Зауважимо, що для салатів на пікнік варто відмовитись від жирних соусів, краще приправити їх оливковою олією, лимонним соком чи бальзамічним оцтом. Кислувата заправка в салаті розбудить ваш апетит, а овочі допоможуть уникнути переїдання. Пропонуємо віддати перевагу саме апельсиновому салату з оливками. Так, на перший погляд, апельсини та оливки – це непоєднувані продукти, проте поєднання солодко-кислого фрукту із гостренькими оливками приємно вас здивує.

Інгредієнти

Для салату

  • Апельсин

    2 шт.

  • Гірчиця

    1 ч. л.

  • Червоний винний оцет

    3 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    1 за смаком

  • Оливки

    1 банка

  • Оливкова олія

    5 ст. л.

  • Ромен-салат

    2 качан

  • Насіння фенхелю

    2 ч. л.

  • Сіль

    1 за смаком

Рецепт приготування

1

Змішайте оливкове масло, гірчицю, винний оцет, насіння фенхелю, сіль та перець у невеликій баночці. 

2

Розподіліть роман-салат великими шматками на тарілку. Зверху викладіть порізані апельсини та оливки. Додати до салату ще можна свіжі огірки, але орієнтуйтесь тільки на власні побажання.

4

Перед подачею полийте салат заправкою та посипте насінням фенхелю.

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