Рецепт на пікнік: смачний апельсиновий салат з оливками -
20 хв
2 порції
170 ккал
Зауважимо, що для салатів на пікнік варто відмовитись від жирних соусів, краще приправити їх оливковою олією, лимонним соком чи бальзамічним оцтом. Кислувата заправка в салаті розбудить ваш апетит, а овочі допоможуть уникнути переїдання. Пропонуємо віддати перевагу саме апельсиновому салату з оливками. Так, на перший погляд, апельсини та оливки – це непоєднувані продукти, проте поєднання солодко-кислого фрукту із гостренькими оливками приємно вас здивує.
Інгредієнти
-
Апельсин
2 шт.
-
Гірчиця
1 ч. л.
-
Червоний винний оцет
3 ст. л.
-
Мелений чорний перець
1 за смаком
-
Оливки
1 банка
-
Оливкова олія
5 ст. л.
-
Ромен-салат
2 качан
-
Насіння фенхелю
2 ч. л.
-
Сіль
1 за смаком
Рецепт приготування
1
Змішайте оливкове масло, гірчицю, винний оцет, насіння фенхелю, сіль та перець у невеликій баночці.
2
Розподіліть роман-салат великими шматками на тарілку. Зверху викладіть порізані апельсини та оливки. Додати до салату ще можна свіжі огірки, але орієнтуйтесь тільки на власні побажання.
4
Перед подачею полийте салат заправкою та посипте насінням фенхелю.