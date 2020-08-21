Бургер з фалафелем – рецепт, як приготувати вдома самостійно

1

Якщо у вас консервований нут – злийте з нього воду та ретельно просушіть. Сушені боби потрібно замочити у холодній воді на 8 годин, потім теж злити воду і просушити. Усю зелень, цибулю та часник дрібно наріжте.

2

Розігрійте духовку до 190 градусів. Розкладіть нут на деко і випікайте доти, доки боби не почнуть розколюватись, приблизно 8-10 хв. Дайте нуту трохи охолонути.

3

В кухонному комбайні з лезом змішайте нут, червону та зелену цибулю, петрушку, кмин і коріандр. Перемішуйте, поки суміш не стане схожою на густу пасту. Після цього перекладіть все у глибоку миску.

4

Додайте просіяне борошно, заправте сіллю та перцем. З готової суміші сформуйте 4 котлети за розміром ваших булочок.

5

На великій пательні розігрійте олію на середньому вогні. Обсмажуйте фалафель до золотистої скоринки, приблизно по 3 хвилини з кожного боку.

6

Приготуйте соус із йогурту і кропу: в мисці змішайте йогурт, дуже дрібно нарізаний огірок, кріп і лимонний сік. Перемішуйте до однорідного стану.

7

Зберіть готові бургери з фалафелем. Розріжте булочки по половині, на нижню викладіть нутову котлету. Добряче покладіть йогуртового соусу, зверху листя салату і скибки помідора. Накрийте другою половиною булки.

8

Подавайте з гарячою картопелькою фрі та холодними напоями. Смачного!