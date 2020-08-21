Бургер з фалафелем – рецепт, як приготувати вдома самостійно

Рецепт бургера з фалафелем -
45 хв
2 порції
189 ккал
Як приготувати бургер вдома/Смачно24
Потіште себе та рідних новою закускою. Смачний і поживний бургер підійде як для вегетаріанців, так і в час посту. Хороше поєднання бобів, спецій, овочів та соусу, а приготування забере у вас не так багато часу. Гайда готувати разом зі Смачно24!
Інгредієнти
-
Булка
2 шт.
-
Зелена цибуля
за смаком
-
Йогурт
1 склянка
-
Червона цибуля
60 г
-
Лимонний сік
1 шт.
-
Листя салату
за смаком
-
Олія соняшникова
1/4 склянки
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Борошно пшеничне
1/4 склянки
-
Нут
400 г
-
Огірок
1 шт.
-
Петрушка (зелень)
1 пучок
-
Помідор
1 шт.
-
Сіль
за смаком
-
Тмин сушений
за смаком
-
Кріп (зелень)
2 ст. л.
-
Часник
2 зубчики
Рецепт приготування
1
Якщо у вас консервований нут – злийте з нього воду та ретельно просушіть. Сушені боби потрібно замочити у холодній воді на 8 годин, потім теж злити воду і просушити. Усю зелень, цибулю та часник дрібно наріжте.
2
Розігрійте духовку до 190 градусів. Розкладіть нут на деко і випікайте доти, доки боби не почнуть розколюватись, приблизно 8-10 хв. Дайте нуту трохи охолонути.
3
В кухонному комбайні з лезом змішайте нут, червону та зелену цибулю, петрушку, кмин і коріандр. Перемішуйте, поки суміш не стане схожою на густу пасту. Після цього перекладіть все у глибоку миску.
4
Додайте просіяне борошно, заправте сіллю та перцем. З готової суміші сформуйте 4 котлети за розміром ваших булочок.
5
На великій пательні розігрійте олію на середньому вогні. Обсмажуйте фалафель до золотистої скоринки, приблизно по 3 хвилини з кожного боку.
6
Приготуйте соус із йогурту і кропу: в мисці змішайте йогурт, дуже дрібно нарізаний огірок, кріп і лимонний сік. Перемішуйте до однорідного стану.
7
Зберіть готові бургери з фалафелем. Розріжте булочки по половині, на нижню викладіть нутову котлету. Добряче покладіть йогуртового соусу, зверху листя салату і скибки помідора. Накрийте другою половиною булки.
8
Подавайте з гарячою картопелькою фрі та холодними напоями. Смачного!