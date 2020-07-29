Як приготувати піцу вдома/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт надзвичайно смачної піци зі свіжим листям салату Айсберг, ніжної курочки та помідорами. Піца Цезаре підкорила не фаната справжньої піци. Не зволікайте, гайда готувати смаколики разом зі Смачно 24!

Не знаєте як приготувати тісто для піци? У нас є для вас перевірений рецепт смачного тонкого тіста для піци:

Рецепт приготування тіста для піци від Джеймі Олівера