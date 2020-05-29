Полуничне варення шматочками: рецепт без варіння ягід

Рецепт полуничного варення "Шматочками" без варіння ягід -
1 год 30 хв
5 порцій
233 ккал
Рецепт варення з полуниці/Смачно24
Для цього рецепту не треба використовувати блендер, адже варення не буде пюреподібної консистенції. Рецепт варення шматочками – чудовий варіант консервації на зиму.
Смачно 24 пропонує вам зберегти запах та смак літа за нашим рецептом консервування полуниці шматочками.
Інгредієнти
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Полуниця
1,2 кг
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Цукор
1,4 кг
Рецепт приготування
1
Помийте ягоди полуниці та видаліть хвостики. Поставте полуницю на рушник, щоб вона висохла. Ягоди наріжте невеличкими шматочками.
2
Плоди ягід ставте у глибоку каструлю шарами, пересипаючи цукровим піском. Залишки цукру засипте на верхній шар полуниці.
3
Каструлю накрийте кришкою та залишіть на ніч в холодильнику. За ніч ягоди дадуть необхідну кількість соку.
4
Отриману суміш перемішайте і ще раз залиште на годину в холодильнику. Тим часом простерилізуйте банки та кришки.
5
Готове варення перелийте в банки й закрутіть кришкою. Після цього відправляйте в холодильник.
Поради щодо приготування
Десерт може зберігатися у холодильнику декілька місяців.
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