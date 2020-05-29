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Рецепт полуничного варення "Шматочками" без варіння ягід -

1 год 30 хв

5 порцій

233 ккал

0 / 5
Полуничне варення шматочками: рецепт без варіння ягід

Рецепт варення з полуниці/Смачно24

Для цього рецепту не треба використовувати блендер, адже варення не буде пюреподібної консистенції. Рецепт варення шматочками – чудовий варіант консервації на зиму.

Смачно 24 пропонує вам зберегти запах та смак літа за нашим рецептом консервування полуниці шматочками.

Інгредієнти

для страви

  • Полуниця

    1,2 кг

  • Цукор

    1,4 кг

Рецепт приготування

1

Помийте ягоди полуниці та видаліть хвостики. Поставте полуницю на рушник, щоб вона висохла. Ягоди наріжте невеличкими шматочками. 

2

Плоди ягід ставте у глибоку каструлю шарами, пересипаючи цукровим піском. Залишки цукру засипте на верхній шар полуниці. 

3

Каструлю накрийте кришкою та залишіть на ніч в холодильнику. За ніч ягоди дадуть необхідну кількість соку. 

4

Отриману суміш перемішайте і ще раз залиште на годину в холодильнику. Тим часом простерилізуйте банки та кришки. 

5

Готове варення перелийте в банки й закрутіть кришкою. Після цього відправляйте в холодильник. 

Поради щодо приготування

Десерт може зберігатися у холодильнику декілька місяців.

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