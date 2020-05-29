Полуничне варення шматочками: рецепт без варіння ягід

Рецепт варення з полуниці/Смачно24

Для цього рецепту не треба використовувати блендер, адже варення не буде пюреподібної консистенції. Рецепт варення шматочками – чудовий варіант консервації на зиму.

Смачно 24 пропонує вам зберегти запах та смак літа за нашим рецептом консервування полуниці шматочками.