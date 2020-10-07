Рецепт приготування безе у мультиварці -
1 год 40 хв
4 порції
283 ккал
Рецепт безе у мультиварці практично такий же, як безе з духовки. Інгредієнти теж не відрізняються від класичного рецепта.
Інгредієнти
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Цукрова пудра
180 г
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Яєчні білки
3 шт.
Рецепт приготування
1
Викладіть на дно мультиварки пергаментний папір або фольгу. Сформуйте на ньому безе з допомогою ложки або кулінарного мішка. Відстань має бути невеликою.
2
Увімкніть режим "Випічка" і готуйте з відкритою кришкою 1 годину 20 хвилин. Після приготування залиште безе в мультиварці з відкритою кришкою до повного охолодження.
Поради щодо приготування
Не відкривайте мультиварку під час приготування, від цього безе може потріскатися. Готове безе має легко відділятися від пергаменту.
Ще можна додати в безе: ванілін, корицю, харчові екстракти або ароматизатори (без спирту), харчові барвники, фруктовий або овочевий сік, подрібнені горіхи, какао, кокосову стружку.
Усі додаткові інгредієнти додають в білкову масу в кінці приготування.