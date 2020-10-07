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Смачно 24 Десерти Безе Рецепт приготування безе у мультиварці

Рецепт приготування безе у мультиварці -

1 год 40 хв

4 порції

283 ккал

0 / 5

Рецепт безе у мультиварці практично такий же, як безе з духовки. Інгредієнти теж не відрізняються від класичного рецепта.

Інгредієнти

  • Цукрова пудра

    180 г

  • Яєчні білки

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Викладіть на дно мультиварки пергаментний папір або фольгу. Сформуйте на ньому безе з допомогою ложки або кулінарного мішка. Відстань має бути невеликою.

2

Увімкніть режим "Випічка" і готуйте з відкритою кришкою 1 годину 20 хвилин. Після приготування залиште безе в мультиварці з відкритою кришкою до повного охолодження.

Поради щодо приготування

Не відкривайте мультиварку під час приготування, від цього безе може потріскатися. Готове безе має легко відділятися від пергаменту.

Ще можна додати в безе: ванілін, корицю, харчові екстракти або ароматизатори (без спирту), харчові барвники, фруктовий або овочевий сік, подрібнені горіхи, какао, кокосову стружку.

Усі додаткові інгредієнти додають в білкову масу в кінці приготування.

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