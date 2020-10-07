1

Викладіть на дно мультиварки пергаментний папір або фольгу. Сформуйте на ньому безе з допомогою ложки або кулінарного мішка. Відстань має бути невеликою.

2

Увімкніть режим "Випічка" і готуйте з відкритою кришкою 1 годину 20 хвилин. Після приготування залиште безе в мультиварці з відкритою кришкою до повного охолодження.