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Смачно 24 Десерти Безе Рецепт приготування безе в мікрохвильовці

Рецепт приготування безе в мікрохвильовці -

10 хв

3 порції

330 ккал

0 / 5
Безе в мікрохвильовці – відео – безе в домашніх умовах

Як приготувати безе в мікрохвильовці/Смачно24

При приготуванні безе в мікрохвильовці воно не буде таким же повітряним. У мікрохвильовці безе прогрівається зсередини, тому після приготування швидко осідає, але десерт вийде більш хрустким.

Інгредієнти

  • Цукрова пудра

    150 г

  • Яєчний білок

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Відокремте білок від жовтка. Змішайте білок та цукрову пудру. Можна збити усе за допомогою міксера, або ж скористатися вінчиком чи ложкою. Має вийти густе тісто, яке можна місити руками.

2

Розділіть його на кілька маленьких частин і скачайте з них кульки. Викладіть кульки на блюдо, застелене пергаментом або паперовим рушником, на досить великій відстані один від одного.

3

Готуйте безе на максимальній потужності 30 секунд. У процесі приготування тісто розтечеться, тому безе вийде плоским.

Поради щодо приготування

Як приготувати безе в мікрохвильовці: рецепт з відео

 

Безе Десерти

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