Безе в мікрохвильовці – відео – безе в домашніх умовах

1

Відокремте білок від жовтка. Змішайте білок та цукрову пудру. Можна збити усе за допомогою міксера, або ж скористатися вінчиком чи ложкою. Має вийти густе тісто, яке можна місити руками.

2

Розділіть його на кілька маленьких частин і скачайте з них кульки. Викладіть кульки на блюдо, застелене пергаментом або паперовим рушником, на досить великій відстані один від одного.

3

Готуйте безе на максимальній потужності 30 секунд. У процесі приготування тісто розтечеться, тому безе вийде плоским.