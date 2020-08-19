1

Ретельно помийте картоплю, очистіть її від шкірки та натріть в глибокій мисці. Найкращий смак дерунів буде, якщо ви натрете картоплю на грубу терку. Відіжміть з картоплю зайвий сік.

2

Почистіть цибулю, розріжте її на дві половини та натріть на дрібній терці. За бажанням, цибулю можна не натирати на тертці, а дрібно порізати ножем.

3

Картоплю та цибулю ретельно перемішайте в мисці, додайте куряче яйце та борошно. Додайте спеції, та ще раз ретельно перемішайте деруни.

4

Розігрійте сковорідку для смаження дерунів, налийте соняшникової олії для смаження. Починайте смажити деруни тільки тоді, коли олія добряче нагріється. В холодній олії деруни будуть вбирати в себе зайвий жир, калорійність такої страви буде вдвічі більша.

5

Викладіть тісто для дерунів на гарячу сковорідку та смажте з обох сторін до золотої скоринки. Деруни формуйте ложкою, їхній розмір має бути невеликим, щоб деруни добре просмажились всередині. Якщо ви невпевнені у їхньому рівномірному просмаженні, тоді накрийте деруни кришкою. Подавайте деруни з сметаною. Смачного!