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Смачно 24 Другі страви Деруни Рецепт приготування дерунів з картоплі

Рецепт приготування дерунів з картоплі -

45 хв

4 порції

131 ккал

0 / 5

Деруни – страва української кухні, яку обожнюють, мабуть, усі. Хрустка скоринка дерунів, ніжна картопляна текстура всередині, а ще полита ніжною сметанкою. Смакота!

Хоч цю страву і вважають легкою у приготуванні, та є кілька секретів, завдяким яким деруни будуть неперевершеного смаку та консистенції. Для дерунів слід обирати ті сорти картоплі, які підходять для саме смаження: Розара, Уладар, Аноста, Рокко, Метеор або Аріель. 

Інгредієнти

для дерунів

  • Картопля

    700 г

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    2 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте картоплю, очистіть її від шкірки та натріть в глибокій мисці. Найкращий смак дерунів буде, якщо ви натрете картоплю на грубу терку. Відіжміть з картоплю зайвий сік.

2

Почистіть цибулю, розріжте її на дві половини та натріть на дрібній терці. За бажанням, цибулю можна не натирати на тертці, а дрібно порізати ножем.

3

Картоплю та цибулю ретельно перемішайте в мисці, додайте куряче яйце та борошно. Додайте спеції, та ще раз ретельно перемішайте деруни. 

4

Розігрійте сковорідку для смаження дерунів, налийте соняшникової олії для смаження. Починайте смажити деруни тільки тоді, коли олія добряче нагріється. В холодній олії деруни будуть вбирати в себе зайвий жир, калорійність такої страви буде вдвічі більша.

5

Викладіть тісто для дерунів на гарячу сковорідку та смажте з обох сторін до золотої скоринки. Деруни формуйте ложкою, їхній розмір має бути невеликим, щоб деруни добре просмажились всередині. Якщо ви невпевнені у їхньому рівномірному просмаженні, тоді накрийте деруни кришкою. Подавайте деруни з сметаною. Смачного!

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