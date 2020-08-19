Рецепт приготування дерунів з картоплі -
45 хв
4 порції
131 ккал
Деруни – страва української кухні, яку обожнюють, мабуть, усі. Хрустка скоринка дерунів, ніжна картопляна текстура всередині, а ще полита ніжною сметанкою. Смакота!
Хоч цю страву і вважають легкою у приготуванні, та є кілька секретів, завдяким яким деруни будуть неперевершеного смаку та консистенції. Для дерунів слід обирати ті сорти картоплі, які підходять для саме смаження: Розара, Уладар, Аноста, Рокко, Метеор або Аріель.
Інгредієнти
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Картопля
700 г
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Олія соняшникова
для смаження
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Мелений чорний перець
за смаком
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Борошно пшеничне
2 ст. л.
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Сіль
за смаком
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте картоплю, очистіть її від шкірки та натріть в глибокій мисці. Найкращий смак дерунів буде, якщо ви натрете картоплю на грубу терку. Відіжміть з картоплю зайвий сік.
2
Почистіть цибулю, розріжте її на дві половини та натріть на дрібній терці. За бажанням, цибулю можна не натирати на тертці, а дрібно порізати ножем.
3
Картоплю та цибулю ретельно перемішайте в мисці, додайте куряче яйце та борошно. Додайте спеції, та ще раз ретельно перемішайте деруни.
4
Розігрійте сковорідку для смаження дерунів, налийте соняшникової олії для смаження. Починайте смажити деруни тільки тоді, коли олія добряче нагріється. В холодній олії деруни будуть вбирати в себе зайвий жир, калорійність такої страви буде вдвічі більша.
5
Викладіть тісто для дерунів на гарячу сковорідку та смажте з обох сторін до золотої скоринки. Деруни формуйте ложкою, їхній розмір має бути невеликим, щоб деруни добре просмажились всередині. Якщо ви невпевнені у їхньому рівномірному просмаженні, тоді накрийте деруни кришкою. Подавайте деруни з сметаною. Смачного!