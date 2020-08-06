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Рецепт приготування хумусу в мультиварці -

4 год

2 порції

444 ккал

0 / 5

Як приготувати хумус вдома/Смачно24

Хумус – це популярна традиційна закуска, яка прийшла до нас з Близького Сходу. Готується вона з вареного нуту (турецького гороху), різних масел, горішків, спецій.

Інгредієнти

  • Нут

    150 г

  • Оливкова олія

    1 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • кунжутна олія

    1,5 ст. л.

Рецепт приготування

1

Насамперед замочіть боби на 7 годин у воді.

2

Залийте новою водою і поставте варити на 3-3,5 години. Після того, як нут зваритися – посоліть.

3

Змішайте нут з кунжутною пастою і маслом. Збийте блендером, додаючи відвар з мультиварки, для отримання потрібної консистенції хумусу. 

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