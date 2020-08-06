Рецепт приготування хумусу в мультиварці -
4 год
2 порції
444 ккал
Як приготувати хумус вдома/Смачно24
Хумус – це популярна традиційна закуска, яка прийшла до нас з Близького Сходу. Готується вона з вареного нуту (турецького гороху), різних масел, горішків, спецій.
Рецепт приготування
1
Насамперед замочіть боби на 7 годин у воді.
2
Залийте новою водою і поставте варити на 3-3,5 години. Після того, як нут зваритися – посоліть.
3
Змішайте нут з кунжутною пастою і маслом. Збийте блендером, додаючи відвар з мультиварки, для отримання потрібної консистенції хумусу.