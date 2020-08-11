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Смачно 24 Кухні світу Кухня близького Сходу Рецепт приготування хумуса: швидко та корисно

Рецепт приготування хумуса: швидко та корисно -

45 хв

4 порції

420 ккал

0 / 5

Як приготувати домашній хумус/Смачно24

Хумус – це традиційна закуска з вареного нуту (турецького гороху), яка є дуже популярною на Близькому Сході. До неї додаються різні масла, горіхи та спеції. Хумус можна легко приготувати вдома. 

Існує безліч варіантів того, як приготувати хумус. Його основою є різноманітні бобові, або ж авокадо. Готову пасту можна намазувати на хліб або корж. Також хумус можна використовувати, як гарнір до риби або м'яса.

Інгредієнти

для хумусу

  • Лимонний сік

    3 ст. л.

  • Нут

    150 г

  • Оливкова олія

    5-6 ст. л.

  • Сіль

    2 ч. л.

  • Тахіні

    3 ст. л.

  • Часник

    3 зубчики

Рецепт приготування

1

Сухі зерна нуту замочіть на кілька годин у великій кількості холодної води. За бажанням, можете залишити на всю ніч. Таким чином, нут стане ще м'якшим.

2

Із зерен нуту зніміть тонку шкірку. Зробити це можна так: рідина, в якій відварювався нут, треба злити в окрему посудину, відкинути на сито і промити крижаною водою. Від різниці температур шкірка сама відокремиться від горошин.

3

Очищений нут подрібніть в блендері або кухонному комбайні. До пюре додайте лимонний сік, тахіні, сіль з часником і 100 мілілітрів води, що залишилася після варіння. Поступово додавайте до пюре оливкову олію і перемішайте.

4

Поліпшити смак хумусу можна за допомогою різноманітних спецій. До закуски ідеально підходить паприка, тмин, обсмажений часник і мелений чорний перець.

5

Готову страву посипати подрібненою зеленню петрушки або кедровими горішками. Смачного!

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