Персики в сиропі з коньяком – рецепт консервації персиків

Рецепт консервованих персиків з коньяком на зиму -
1 год
6 порцій
95 ккал
Як приготувати персики на зиму/Смачно24
Ми впевнені, що такого рецепту консервованих персиків половинками ви ще не куштували. Смак солодких персиків із нотками коньяку вас здивує. Смачного!
Інгредієнти
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Вода
750 мл
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Коньяк
240 мл
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Персики
3 кг
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Цукор
300 г
Рецепт приготування
1
Добре вимийте персики. Зніміть з персиків шкіру, для цього спочатку обдайте їх окропом, а потім помістіть в холодну воду. Плоди розріжте навпіл та видаліть кісточки. За бажанням, можете залишити персики цілими.
2
У каструлі доведіть воду з цукром до кипіння. Персики розкладіть по стерилізованих банках й у кожну банку влийте по 60 мл коньяку. Залийте банки готовим цукровим сиропом.
3
На дно великої каструлі покладіть кухонний рушник. На рушник поставте банки з персиками, так щоб вони не торкалися одна одної. Залийте гарячою водою до 3/4 висоти банок. Доведіть до кипіння воду, зменште вогонь і стерилізуйте ще 10 хвилин.
4
Закрийте банки кришками, переверніть та накрийте ковдрою до повного вистигання. Після цього банки можна переносити в прохолодне і темне місце.