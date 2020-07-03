Персики в сиропі з коньяком – рецепт консервації персиків

1

Добре вимийте персики. Зніміть з персиків шкіру, для цього спочатку обдайте їх окропом, а потім помістіть в холодну воду. Плоди розріжте навпіл та видаліть кісточки. За бажанням, можете залишити персики цілими.

2

У каструлі доведіть воду з цукром до кипіння. Персики розкладіть по стерилізованих банках й у кожну банку влийте по 60 мл коньяку. Залийте банки готовим цукровим сиропом.

3

На дно великої каструлі покладіть кухонний рушник. На рушник поставте банки з персиками, так щоб вони не торкалися одна одної. Залийте гарячою водою до 3/4 висоти банок. Доведіть до кипіння воду, зменште вогонь і стерилізуйте ще 10 хвилин.

4

Закрийте банки кришками, переверніть та накрийте ковдрою до повного вистигання. Після цього банки можна переносити в прохолодне і темне місце.