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Рецепт консервованих персиків з коньяком на зиму -

1 год

6 порцій

95 ккал

0 / 5
Персики в сиропі з коньяком – рецепт консервації персиків

Як приготувати персики на зиму/Смачно24

Ми впевнені, що такого рецепту консервованих персиків половинками ви ще не куштували. Смак солодких персиків із нотками коньяку вас здивує. Смачного!

Інгредієнти

для консервації

  • Вода

    750 мл

  • Коньяк

    240 мл

  • Персики

    3 кг

  • Цукор

    300 г

Рецепт приготування

1

Добре вимийте персики. Зніміть з персиків шкіру, для цього спочатку обдайте їх окропом, а потім помістіть в холодну воду. Плоди розріжте навпіл та видаліть кісточки. За бажанням, можете залишити персики цілими.

2

У каструлі доведіть воду з цукром до кипіння. Персики розкладіть по стерилізованих банках й у кожну банку влийте по 60 мл коньяку. Залийте банки готовим цукровим сиропом.

3

На дно великої каструлі покладіть кухонний рушник. На рушник поставте банки з персиками, так щоб вони не торкалися одна одної. Залийте гарячою водою до 3/4 висоти банок. Доведіть до кипіння воду, зменште вогонь і стерилізуйте ще 10 хвилин.

4

Закрийте банки кришками, переверніть та накрийте ковдрою до повного вистигання. Після цього банки можна переносити в прохолодне і темне місце.

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