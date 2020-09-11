Рецепт приготування Жульєну з грибами -
40 хв
4 порції
165 ккал
Страва Жульєн з грибами відмінно підійде для закуски на вашому столі. Класичний рецепт Жульєну складається з грибів, вершків та сиру. Та це не означає, що якщо ви додасте у цю страву кілька своїх продуктових ноток, вона зіпсується. Навпаки, Жульєн чудово смакує, якщо до нього додати курочки, овочів або готувати з морепродуктами.
Смачно 24 підготував для вас класичний рецепт Жульєну з грибами.
Інгредієнти
-
Гриби
500 г
-
Цибуля ріпчаста
2 шт.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Вершки
200 мл
-
Вершкове масло
100 г
-
Сіль
за смаком
-
Твердий сир
250 г
-
Часник
1 зубчик
Рецепт приготування
1
Помийте та очистіть гриби від шкірки. Розріжте гриби на дві половини, далі наріжте половинки грибів скибочками. Розігрійте сковорідку, додайте половину вершкового масла та підсмажте гриби до золотої скоринки. Додайте солі та перцю, ретельно перемішайте. Зніміть з вогню та злегка охолодіть гриби.
2
Почистіть цибулю, розріжте її на 4 частини і дрібно наріжте. Часник також потрібно дрібненько нарізати та додати до цибулі. Візьміть вершкове масло, що залишилось, та підсмажте на ньому цибулю з часником, на мінімальному вогні. З’єднайте цибулю з підсмаженими грибами, спробуйте засмажку на спеції. Якщо спецій недостатньо, додайте ще. Ретельно перемішайте та додайте вершків. Тушкуйте до 5 хвилин.
3
У форми для Жульєну, або в тарталетки викладіть засмажку з грибів та цибулі, зверху натріть сир на дрібній тертці та випікайте при 160 градусах 10 хвилин. Смачного!