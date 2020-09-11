1

Помийте та очистіть гриби від шкірки. Розріжте гриби на дві половини, далі наріжте половинки грибів скибочками. Розігрійте сковорідку, додайте половину вершкового масла та підсмажте гриби до золотої скоринки. Додайте солі та перцю, ретельно перемішайте. Зніміть з вогню та злегка охолодіть гриби.

2

Почистіть цибулю, розріжте її на 4 частини і дрібно наріжте. Часник також потрібно дрібненько нарізати та додати до цибулі. Візьміть вершкове масло, що залишилось, та підсмажте на ньому цибулю з часником, на мінімальному вогні. З’єднайте цибулю з підсмаженими грибами, спробуйте засмажку на спеції. Якщо спецій недостатньо, додайте ще. Ретельно перемішайте та додайте вершків. Тушкуйте до 5 хвилин.

3

У форми для Жульєну, або в тарталетки викладіть засмажку з грибів та цибулі, зверху натріть сир на дрібній тертці та випікайте при 160 градусах 10 хвилин. Смачного!