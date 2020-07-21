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Смачно 24 Інші Сніданки Рецепт пухких марокканських млинців: 1000 і 1 дірочка

Рецепт пухких марокканських млинців: 1000 і 1 дірочка -

45 хв

10 порцій

185 ккал

0 / 5
Марокканські млинці: простий рецепт млинців з дірочками

Як приготувати марокканські млинці/Смачно24

Марокканські млинці чудово смакують на сніданок, а ще смачнішими вони будуть, якщо ви подасте їх з вершковим маслом та медом. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    2 склянка

  • Манна крупа

    1 склянка

  • Олія соняшникова

    1 ч. л.

  • Борошно пшеничне

    1 склянка

  • Розпушувач

    за смаком

  • Цукор

    1 ч. л.

  • Сіль

    1 дрібка

  • Сухі дріжджі

    1 ч. л.

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У глибокій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, манку, сіль, дріжджі, цукор та розпушувач.

2

У окремій мисці збийте виделкою яйце, влийте теплої води та перемішайте. Додайте суміш до сухих інгредієнтів тоненькою цівочкою та одразу вимішуйте тісто.

3

Влийте в масу для млинців олію та збийте всі інгредієнти міксером на низьких оборотах. Накрийте тісто харчовою плівкою та залишіть відпочити на годину.

4

Смажте марокканські млинці на маленькому вогні з одної сторони до готовності. Смачного!

Сніданки Млинці Інші Десерти

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