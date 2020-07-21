Марокканські млинці: простий рецепт млинців з дірочками

Рецепт пухких марокканських млинців: 1000 і 1 дірочка -
45 хв
10 порцій
185 ккал
Як приготувати марокканські млинці/Смачно24
Марокканські млинці чудово смакують на сніданок, а ще смачнішими вони будуть, якщо ви подасте їх з вершковим маслом та медом. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Вода
2 склянка
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Манна крупа
1 склянка
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Олія соняшникова
1 ч. л.
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Борошно пшеничне
1 склянка
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Розпушувач
за смаком
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Цукор
1 ч. л.
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Сіль
1 дрібка
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Сухі дріжджі
1 ч. л.
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У глибокій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, манку, сіль, дріжджі, цукор та розпушувач.
2
У окремій мисці збийте виделкою яйце, влийте теплої води та перемішайте. Додайте суміш до сухих інгредієнтів тоненькою цівочкою та одразу вимішуйте тісто.
3
Влийте в масу для млинців олію та збийте всі інгредієнти міксером на низьких оборотах. Накрийте тісто харчовою плівкою та залишіть відпочити на годину.
4
Смажте марокканські млинці на маленькому вогні з одної сторони до готовності. Смачного!