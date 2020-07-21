Марокканські млинці: простий рецепт млинців з дірочками

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У глибокій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, манку, сіль, дріжджі, цукор та розпушувач.

2

У окремій мисці збийте виделкою яйце, влийте теплої води та перемішайте. Додайте суміш до сухих інгредієнтів тоненькою цівочкою та одразу вимішуйте тісто.

3

Влийте в масу для млинців олію та збийте всі інгредієнти міксером на низьких оборотах. Накрийте тісто харчовою плівкою та залишіть відпочити на годину.

4

Смажте марокканські млинці на маленькому вогні з одної сторони до готовності. Смачного!