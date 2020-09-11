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Смачно 24 Салати Салат з куркою Рецепт салату з ананасами і куркою

Рецепт салату з ананасами і куркою -

45 хв

6 порцій

181 ккал

0 / 5
Салат з ананасами і куркою – рецепт, інгредієнти

Як приготувати салат з куркою вдома/Смачно24

Поєднання ананасу і курки завжди викликає шалений вибух в наших смакових рецепторах. А з додаванням до них ще зелених оливок та сиру Мааздам – це смакота!

Інгредієнти

для салату

  • Мариновані печериці

    250 г

  • Ананас

    300 г

  • Зелені оливки

    1 банка

  • Кукурудза

    1 банка

  • Куряче філе

    2 шт.

  • Майонез

    180 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Сир Мааздам

    250 г

Рецепт приготування

1

Відварюємо куряче філе у підсоленій воді до готовності. Нарізаємо куряче філе кубиками.

2

Нарізаємо ананас на маленькі шматочки.

3

Сир Мааздам нарізаємо невеличкими кубиками.

4

Зелені оливки без кісточки розрізаємо на половину та змішуємо всі інгредієнти.

5

Додаємо консервовану кукурудзу. 

6

Нарізаємо мариновані гриби половинками.

7

Готуємо домашній майонез або додаємо грецький йогурт. Ще раз ретельно перемішуємо. Смачного!

Салат з куркою Салати

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