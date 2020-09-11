Рецепт на пікнік: смачний апельсиновий салат з оливками

Літо – це чудовий час для пікніків у парку чи лісі, для приготування смачних страв на грилі чи на вогнищі. Спробуйте оригінальний рецепт апельсинового салату з оливками, який зробить ваш пікнік ідеальним.