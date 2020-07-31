Рецепт салату з червоної капусти -
20 хв
4 порції
35 ккал
Як приготувати салат з червоної капусти/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас рецепт справжньої вітамінної бомби! Салат з червоної капусти надзвичайно простий у приготуванні, вам не потрібно варити чи смажити жоден інгредієнт. Червона капуста надзвичайно корисна для людського організму, а в поєднанні з журавлиною – смак просто неперевершений!
Інгредієнти
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Червона капуста
1/2 шт.
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Кінза
за смаком
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Журавлина
3 ст. л.
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Лимонний сік
1 ст. л.
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Листя салату
2 шт.
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Олія соняшникова
2 ст. л.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
1 шт.
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Мед
2 ст. л.
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Насіння соняшника
3 ст. л.
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Часник
1 зубчик
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Яблучний оцет
2 ч. л.
Рецепт приготування
1
За допомогою гострого ножа наріжте червону капусту тоненькими смужками. Помийте листя салату та теж наріжте невеличкими смужками. Викладіть зелень в глибоку салатницю та перемішайте.
2
Помийте моркву, протріть паперовим рушником та насічіть на тертці для корейської моркви. Подрібніть свіжу зелень кінзи та разом із морквою додайте в салатницю. Візьміть журавлину, насіння соняшника та додаєйте в салатницю – ретельно перемішайте салат.
3
У окрему миску налийте сік лимона, олію та мед – ретельно перемішайте інгредієнти та додайте вичавлений часник. Поперчіть соус та полийте ним салат. Ще раз ретельно перемішайте всі інгредієнти та подавайте салат до столу. Смачного!