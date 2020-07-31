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Рецепт салату з червоної капусти -

20 хв

4 порції

35 ккал

0 / 5

Як приготувати салат з червоної капусти/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт справжньої вітамінної бомби! Салат з червоної капусти надзвичайно простий у приготуванні, вам не потрібно варити чи смажити жоден інгредієнт. Червона капуста надзвичайно корисна для людського організму, а в поєднанні з журавлиною – смак просто неперевершений!

Інгредієнти

для салату

  • Червона капуста

    1/2 шт.

  • Кінза

    за смаком

  • Журавлина

    3 ст. л.

  • Лимонний сік

    1 ст. л.

  • Листя салату

    2 шт.

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Мед

    2 ст. л.

  • Насіння соняшника

    3 ст. л.

  • Часник

    1 зубчик

  • Яблучний оцет

    2 ч. л.

Рецепт приготування

1

За допомогою гострого ножа наріжте червону капусту тоненькими смужками. Помийте листя салату та теж наріжте невеличкими смужками. Викладіть зелень в глибоку салатницю та перемішайте.

2

Помийте моркву, протріть паперовим рушником та насічіть на тертці для корейської моркви. Подрібніть свіжу зелень кінзи та разом із морквою додайте в салатницю. Візьміть журавлину, насіння соняшника та додаєйте в салатницю – ретельно перемішайте салат.

3

У окрему миску налийте сік лимона, олію та мед – ретельно перемішайте інгредієнти та додайте вичавлений часник. Поперчіть соус та полийте ним салат. Ще раз ретельно перемішайте всі інгредієнти та подавайте салат до столу. Смачного!

 

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