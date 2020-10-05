Салат з огірків на зиму по-корейськи: рецепт консервовації

Рецепт салату з огірків на зиму по-корейськи -
2 год
12 порцій
85 ккал
Рецепт консервованих огірків/Смачно24
Пропонуємо приготувати консервовані огірки по-корейськи на зиму. Цей рецепт ідеально підійде для консервації огірків та приготований салат прикрасить ваш святковий стіл.
Інгредієнти
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Червоний мелений перець
1 ст. л.
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Морква
1 кг
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Огірок
4 кг
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Рослинне масло
200 мл
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Цукор
200 мл
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Сіль
100 г
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Оцет 9%
1 склянка
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Часник
2 ст. л.
Рецепт приготування
1
Помийте моркву, очистіть та натріть на грубій тертці. Найкраще використовувати спеціальну тертку для моркви по-корейськи.
2
Огірки помийте в воді, обріжте кінчики. Розріжте огірочки на 4 частини вздовж. Найкраще брати огірки невеликого розміру.
3
Приготуйте маринад: змішати рослинну олію, сіль, червоний мелений перець, часник, цукор і оцет.
4
Змішати у великій каструлі огірки і моркву, залийте все маринадом. Перемішайте і залиште на 4 години настоюватися.
5
Розкладіть готовий салат по півлітрових банках (попередньо обдайте їх окропом), накрийте кришками і стерилізуйте 10-15 хвилин (банки великих розмірів простерилізуйте довше).
Поради щодо приготування
Найкраще використовувати звичайну кам'яну сіль грубого помелу без домішок. Вона дає найбільш насичений і повний смак. Ще одна небезпека від дрібної солі – огірки можуть стати м'якими. На 1 л води, як правило, використовують 50-60 г солі (2-2,5 ст.л).