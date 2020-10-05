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Рецепт салату з огірків на зиму по-корейськи -

2 год

12 порцій

85 ккал

0 / 5
Салат з огірків на зиму по-корейськи: рецепт консервовації

Рецепт консервованих огірків/Смачно24

Пропонуємо приготувати консервовані огірки по-корейськи на зиму. Цей рецепт ідеально підійде для консервації огірків та приготований салат прикрасить ваш святковий стіл.

Інгредієнти

  • Червоний мелений перець

    1 ст. л.

  • Морква

    1 кг

  • Огірок

    4 кг

  • Рослинне масло

    200 мл

  • Цукор

    200 мл

  • Сіль

    100 г

  • Оцет 9%

    1 склянка

  • Часник

    2 ст. л.

Рецепт приготування

1

Помийте моркву, очистіть та натріть на грубій тертці. Найкраще використовувати спеціальну тертку для моркви по-корейськи.

2

Огірки помийте в воді, обріжте кінчики. Розріжте огірочки на 4 частини вздовж. Найкраще брати огірки невеликого розміру.

3

Приготуйте маринад: змішати рослинну олію, сіль, червоний мелений перець, часник, цукор і оцет.

4

Змішати у великій каструлі огірки і моркву, залийте все маринадом. Перемішайте і залиште на 4 години настоюватися.

5

Розкладіть готовий салат по півлітрових банках (попередньо обдайте їх окропом), накрийте кришками і стерилізуйте 10-15 хвилин (банки великих розмірів простерилізуйте довше).

Поради щодо приготування

Найкраще використовувати звичайну кам'яну сіль грубого помелу без домішок. Вона дає найбільш насичений і повний смак. Ще одна небезпека від дрібної солі – огірки можуть стати м'якими. На 1 л води, як правило, використовують 50-60 г солі (2-2,5 ст.л).

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