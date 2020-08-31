Рецепт салату з огірків на зиму з гірчицею -
2 год
6 порцій
85 ккал
В рецептах салатів з огірками на зиму велику роль відіграють спеції. Зокрема, з огірками смакує гірчиця, а також кориця, хоч ця спеція і вважається десертною, але вона гарно підкреслює смак та аромат огірків. Також важливо й те, як ви наріжете огірки для салату. Не пошкодуйте часу і ваш салат буде не лише смачним, а й дуже красивим.
Інгредієнти
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Вода
2 л
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Гвоздика
2-3 шт.
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Гірчиця в зернах
1 ст. л.
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Духмяний перець
5 шт.
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Листки вишні
2 листочки
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Листя хрону
1 шт.
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Огірок
4 кг
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Петрушка (зелень)
за смаком
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Цукор
5 ст. л.
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Кріп (зелень)
за смаком
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Оцет 9%
1/3 склянка
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Часник
3 зубчики
Рецепт приготування
1
Огірки залишіть на 5-6 годин в холодній воді. Потім їх добре помийте та просушіть. Наріжте на 6-8 частин, щоб шматочки були невеликого розміру.
2
Простерилізуйте банки. На дно кожної банки викладіть зубчики часнику, перець горошком, листя хрону, петрушку, кріп, листя вишні та гвоздику. За бажанням, спеції та зелень ви можете змінювати. Викладіть у кожну банку огірки, щільно їх утрамбовуючи.
3
В каструлі доведіть воду до кипіння та дайте їй охолонути. Після цього додайте у воду цукор, оцет та насіння гірчиці. Залийте банки отриманим маринадом та закрийте простерилізованими кришками. Накрийте банки ковдрою та залишіть до повного охолодження. Після цього банки перенесіть у темне та прохолодне місце.