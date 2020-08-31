1

Огірки залишіть на 5-6 годин в холодній воді. Потім їх добре помийте та просушіть. Наріжте на 6-8 частин, щоб шматочки були невеликого розміру.

2

Простерилізуйте банки. На дно кожної банки викладіть зубчики часнику, перець горошком, листя хрону, петрушку, кріп, листя вишні та гвоздику. За бажанням, спеції та зелень ви можете змінювати. Викладіть у кожну банку огірки, щільно їх утрамбовуючи.

3

В каструлі доведіть воду до кипіння та дайте їй охолонути. Після цього додайте у воду цукор, оцет та насіння гірчиці. Залийте банки отриманим маринадом та закрийте простерилізованими кришками. Накрийте банки ковдрою та залишіть до повного охолодження. Після цього банки перенесіть у темне та прохолодне місце.