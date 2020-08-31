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Рецепт салату з огірків на зиму з гірчицею -

2 год

6 порцій

85 ккал

0 / 5

В рецептах салатів з огірками на зиму велику роль відіграють спеції. Зокрема, з огірками смакує гірчиця, а також кориця, хоч ця спеція і вважається десертною, але вона гарно підкреслює смак та аромат огірків. Також важливо й те, як ви наріжете огірки для салату. Не пошкодуйте часу і ваш салат буде не лише смачним, а й дуже красивим.

Інгредієнти

  • Вода

    2 л

  • Гвоздика

    2-3 шт.

  • Гірчиця в зернах

    1 ст. л.

  • Духмяний перець

    5 шт.

  • Листки вишні

    2 листочки

  • Листя хрону

    1 шт.

  • Огірок

    4 кг

  • Петрушка (зелень)

    за смаком

  • Цукор

    5 ст. л.

  • Кріп (зелень)

    за смаком

  • Оцет 9%

    1/3 склянка

  • Часник

    3 зубчики

Рецепт приготування

1

Огірки залишіть на 5-6 годин в холодній воді. Потім їх добре помийте та просушіть. Наріжте на 6-8 частин, щоб шматочки були невеликого розміру.

2

Простерилізуйте банки. На дно кожної банки викладіть зубчики часнику, перець горошком, листя хрону, петрушку, кріп, листя вишні та гвоздику. За бажанням, спеції та зелень ви можете змінювати. Викладіть у кожну банку огірки, щільно їх утрамбовуючи.

3

В каструлі доведіть воду до кипіння та дайте їй охолонути. Після цього додайте у воду цукор, оцет та насіння гірчиці. Залийте банки отриманим маринадом та закрийте простерилізованими кришками. Накрийте банки ковдрою та залишіть до повного охолодження. Після цього банки перенесіть у темне та прохолодне місце.

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